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日本熊本地震 最大震度5級

2019-01-26 13:36聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本九州的熊本縣於當地時間26日下午2時16分發生地震。圖／擷自Weather ...
日本九州的熊本縣於當地時間26日下午2時16分發生地震。圖／擷自Weather News網站
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日本九州的熊本縣於當地時間26日下午2時16分發生地震，最大震度5級在熊本的和水町，熊本山鹿市、玉東町4級。日本氣象廳推測規模4.4，震央在熊本縣熊本地方，深度只有10公里。

氣象廳表示，沒有發生海嘯的危險。但鄰近的福岡、大分縣都有感受到3級的搖晃。2016年熊本發生規模7.3的強震，最大震度7級，直接、間接造成263人死亡。日本氣象廳尚未說明這次地震與上次的強震是否有關連。

熊本強震地震
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