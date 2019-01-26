巴西水壩突然潰決 至少7死150人下落不明

2019-01-26 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



巴西一處鐵礦場廢棄水壩25日下午潰決，造成至少7死百餘人失蹤。美聯社 分享 facebook 巴西東南部一處鐵礦場廢棄水壩25日下午潰決，造成至少7人死亡，約150人失蹤，當局試圖評估此次災害的整體範圍。

巴西淡水河谷礦產公司（Vale）執行長施瓦茲曼（Fabio Schvartsman）在里約熱內盧記者會上表示，旗下發生事故的尾礦壩突然洶湧潰堤，大量帶著鐵礦廢料的泥漿朝數百名工作員工湧去。

該水壩位於米納斯吉拉斯州首府好景市布魯瑪基紐鎮（Brumadinho）的豆礦場（Mina Feijao），州政府在聲明指出，水壩潰決時現場有427名員工，279人生還，其他人被列為失蹤。死亡人數預計會再增加，搜救團隊連夜在災區搜尋，天空也有數十架直升機協助搜救。

這是巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）1月初上任後首起重大緊急災難，聯邦新政府已成立危機辦公室，國防部、礦能部、環境部合作，前往災區援救災民與傷者。

法新社攝影記者從空中拍照，可見拖拉機、房屋和橋墩出現在泥流中，緊急搜救隊員用挖土機搜尋倖存者。

施瓦茲曼稱此次水壩潰決是一場人類悲劇。他表示，這個水壩已停用。初步資料指出，約100萬立方公尺帶著鐵礦廢料的泥漿流出，重創礦場行政管理區和山村費爾特戈（Ferteco）。

民防局官員表示，水壩潰決後，當局已撤離布魯瑪基紐鎮低地區的住戶。淡水河谷礦產公司也設置臨時避難所給無家可歸者。

2015年同州的古城馬里亞納（Mariana）也發生水壩潰決事件，造成19人死亡。此外，數百萬噸的有毒鐵廢料被釋出，延綿數百公里，成為巴西最嚴重的環境災害。