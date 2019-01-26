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記者直覺！CNN神推敲 獨家直擊FBI大陣仗逮捕川普親信

2019-01-26 09:12聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）抓準時機在25日凌晨獨家直擊，美國總統川普長期顧問史東（Roger Stone）遭美國聯邦調查局（FBI）大陣仗突襲逮捕的精彩過程。

CNN自述多虧準確直覺、部分關鍵線索，加上一年多來對華盛頓哥倫比亞特區（DC）聯邦法院的觀察，又幸運抓對時間點，CNN成功捕捉到FBI突襲史東佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的住家逮人的罕見戲劇性畫面。

調查通俄案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）陸續詢問多名史東同僚與相關人士，近幾個月盛傳史東可能遭起訴。穆勒辦公室過去一周的活動提供足夠證據，讓CNN賭穆勒最早可能在本周五逮人。

第一個證據是史東友人柯希（Jerome Corsi）繼子斯泰纳（Andrew Stettner）上周遭傳討論作證時間，他的法律團隊被告知選本周五以外的時間。知情人士透露，這暗示穆勒團隊預期周五可能會很忙碌。

第二點是穆勒的大陪審團幾乎總在周五舉行，本周卻改在周四，顯得不太尋常。CNN指出，穆勒團隊24日（周四）剛結束大陪審團活動。CNN也發現，上次大陪審團改在周四舉行後的隔天，有多名俄羅斯官員遭穆勒起訴。

第三是CNN注意到，檢察官季林斯基（Zelinsky）與斯泰纳的大陪審團在華府會晤當天稍早，拖著一個行李箱去上班，顯示他可能即將遠行。穆勒辦公室事後證實，季林斯基出現在佛州參加史東的開庭。

CNN發現種種線索後，出於記者直覺，CNN從華府派司法犯罪線記者守在佛州史東家。CNN記者在25日凌晨5時到達，當時史東家無燈光。剛過6點，多輛警車未鳴笛亮燈駛近，一大群FBI探員著重裝武器和防彈背心部署在草地前。執法人員拿手電筒照進住家前門，高喊「FBI，開門」，隨後再喊「FBI，逮捕令。」

史東事後受訪表示，29名探員出現在他家，他開門後遭武器指著，隨後被戴上手銬。門外有17輛警車亮燈，FBI有搜查令。史東說妻子與家犬被嚇壞了。

史東被控妨礙審理程序、對國會供述不實和干擾證人等7項罪名。

美國總統川普長期顧問史東（藍衣者）25日凌晨遭突襲逮捕，當日他聽審結束後從聯邦法...
美國總統川普長期顧問史東（藍衣者）25日凌晨遭突襲逮捕，當日他聽審結束後從聯邦法院離開。美聯社
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