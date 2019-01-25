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印度成功發射軍用成像衛星 有助偵察能力

2019-01-25 17:15中央社 新德里25日專電

印度昨天深夜成功發射C44極軌衛星運載火箭（PSLV- C44）。 法新社
印度昨天深夜成功發射C44極軌衛星運載火箭（PSLV- C44）。 法新社
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印度昨天深夜成功發射C44極軌衛星運載火箭（PSLV- C44），把軍用成像衛星和學生研製號稱印度最輕奈米衛星送入太空軌道，將有助軍方偵察能力及學生研究。

「今日印度」（India Today）等多家媒體今天報導，經印度太空研究組織（ISRO）28個小時倒數後，PSLV-C44於昨晚11時37分搭載軍方成像衛星Microsat-R和由清奈學生研製的奈米衛星Kalamsat，在安德拉省斯利哈里柯塔島（Sriharikota）達萬太空中心（SatishDhawan Space Center）成功發射升空。

報導說，這是ISRO在2019年第一次太空發射任務。

ISRO指出，在火箭升空13分30秒後，成功把重740公斤的Microsat-R衛星送入距離地表274公里的極軌太陽同步軌道（polar sun synchronous orbit）。

稍後，火箭又把另一顆重1.2公斤的學生研製奈米衛星Kalamsat，送入距離地表450公里更高圓形軌道（higher circular orbit），以建立一軌道平台進行實驗。

ISRO未對軍用成像衛星Microsat-R多做描述，但一般認為，這顆衛星部署完成後，將有助印度軍方更精密偵察中國與巴基斯坦等潛在敵人的軍事活動。

至於由清奈大學生和青少年兒童科學教育組織印度兒童太空機構（Space Kidz India, SKI）以120萬盧比（新台幣52萬餘元）打造的奈米衛星Kalamsat，則將用於奈米衛星通訊系統及災害管理等多個領域的研究與實驗。

印度兒童太空機構執行長稽森（Srimathy Kesan）告訴印度新聞信託社（PTI），Kalamsat是印度最輕的衛星，參與者已為這個太空項目工作超過6年，參與學生來自不同背景，最年輕的學生正在攻讀理工學士學位。

印度太空奈米
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