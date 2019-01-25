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影／馬國蘇丹剛辭國王 與俄選美皇后婚姻傳觸礁

2019-01-25 16:47聯合報 記者周辰陽╱即時報導

馬來西亞統治者理事會（Council of Rulers）24日議決，推選彭亨州蘇丹阿都拉（Sultan Abdullah of Pahang）出任新國王，6日突然宣布退位的前國王莫哈末五世（Muhammad V）缺席。據俄羅斯小報稱，他與選美皇后沃沃迪娜（Oksana Voevodina）的婚姻「觸礁」。

莫哈末五世與沃沃迪娜去年11月在莫斯科舉行豪華婚禮，據報正在德國等候第一個孩子出世，但俄羅斯衛星通訊社報導，俄國Telegram頻道《Tolko Nikomu》稱「俄羅斯灰姑娘嫁給國王的童話可能要結束了…已著手準備必要文件，這段婚姻只持續幾個月」。《消息報》（Izvestia）直接下標「馬來西亞國王與2015年莫斯科小姐決定離婚」。

俄國名流雜誌《Starhit》引述不具名知情人士說法，稱兩人關係已經惡化，對彼此的感覺轉趨冷淡，決定取消幾個月前登記的婚姻關係，還稱謠傳兩人常常有口角，雙方律師正忙著準備離婚文件。

莫哈末五世與沃沃迪娜未對兩人關係發出正式聲明，但沃沃迪娜的父親戈巴騰科（ Andrey Gorbatenko）直斥相關報導「胡扯」，還稱要是有這種事，「他會是第一個知道的人」。沃沃迪娜的親友也駁斥相關報導，稱她「近況不錯」，這些報導都是來源都是「假消息」。

莫哈末五世成婚並未向馬國國內吐實，一開始僅向國家王宮請病假，消息直到英美小報刊登現場照片才曝光，國家王宮不久後突然宣布他辭去國王，官方聲明並未交代原因，此舉也讓莫哈末五世成為馬來西亞1957年脫離英國獨立以來，首位在五年任期期滿前就退位的最高元首。

馬來西亞前國王莫哈末五世（右）與報載新婚妻子沃沃迪娜（左）。馬來西亞統治者理事會...
馬來西亞前國王莫哈末五世（右）與報載新婚妻子沃沃迪娜（左）。馬來西亞統治者理事會24日議決推選新國王，6日突然宣布退位的莫哈末五世缺席，俄羅斯小報稱他與選美皇后沃沃迪娜的婚姻「觸礁」。美聯/路透
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馬來西亞婚姻俄羅斯選美
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