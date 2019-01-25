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跨界才是未來 Nissan IMs concept 擘劃下世代電動車藍圖

2019-01-25 10:15聯合新聞網／ 發燒車訊

2019開年才沒多久， Nissan就為全球車迷端出高科技大菜。預計將於底特律車展中推出一款名為IMs concept電動概念車。雖然科技感十足的外觀與內裝仍帶有濃厚實驗性質，但官方對其可是寄與厚望，將IMs concept定調為下個世代電動車的研發藍圖，更是Nissan智行科技的終極驗證平台。

放眼當今全球各大車廠，Nissan是少數能在電動車領域中能歐美列強為之抗衡的代表。多年持續投入大量資源研究開發，二代Leaf 更在全球銷售市場獲得空前成功，成為歐洲最暢銷的電動車。不過Nissan並未因此停下腳步，繼IDs與IMx後，再於底特律車展再推出帶有跨界風格的IMs concept。

之所以說該車帶有跨界風格，其理由在於Nissan在媒體發布會中，用上「elevated sports sedan」（中文直翻為架高的運動房車）這樣的形容詞。加上IMs不過大型房車的大小竟配上與休旅車相同甚至更大的22吋輪圈，讓人以為這應該是台跨界休旅車。不過就實際車身大小與更類似休旅身形的IMx來研判，IMs應該比較趨近於Panamera運動電動跑車型。

造型走簡潔俐落風格的IMs一別其它概念車慣用的誇張線條，Nissan執行設計總監田井悟就說，回顧過去Nissan經典車系如Murano或者是Z家族跑車發現，簡潔方成雋永，因此在IMs捨棄在枝微細節處過度雕刻的窠臼，甚至捨棄常用的漂浮式車頂，改以更為簡潔的構圖與線條營襯托出車輛高質感，還可收到更為優異的空氣力學。

外觀上還師法先前發表的GT-R50，在車頂與內裝施以金線點綴， 車頂的金屬拉絲文除了有著月食星象的意涵外，也融合日本傳統飾紋「麻の葉」元素。同時透過特殊的液態金屬質感塗料營造出如同外太空金屬的情境，因此設計師把IMs形容成飛向月球的太空船，懷有無限夢想與希望。

透過無門把對開式車門坐進車室內，直入眼簾的是由日式傳統組子工藝（kumiko structure）所打造中控台。Nissan由3D列印所打造的組子紋中控台，除了延續日式職人工藝精神外，還有著輕量化的考量，視野穿透性也更為優益。

由於IMs終極目標是台全自動電動自駕車，當切換到自駕模式時前座的方向盤與踏板均會收起。自駕模式啟動時雙前座甚至可以轉向180度面對後方獨特的2+1+2「Premier Seat」獨立式座椅。這座椅如同飛機上頭等艙座椅的概念，可將原本的三座收合成一個又大優舒適的獨立座椅，給予後座乘客至高尊榮感。

既然是未來車輛的藍圖，IMs也充分展示 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY「智行科技」的精髓。像是虛擬實境「Invisible-to-Visible」駕駛介面，整合5G車聯網V2V概念，讓道路資訊、路段動態等資訊可直接顯影於螢幕上，還可延伸至自動駕駛領域，幫助車輛做出最有效率的路徑規劃。

在動力部分則採用雙馬達與115 kWh 鋰電池組，續航力可達600公里以上，最大馬力更可達483 hp (360 kW)．此外，在Leaf 應用已經相當成熟的e-Pedal電子油門技術、快充充電設施與ProPilot半自動駕駛技術也將持續進化，運用在未來其它車款上。預計實際量產的IMs將可完美詮釋「智行科技」所包含的「智能駕駛」Intelligent Driving、「智能動力」Intelligent Power與「智能整合」Intelligent Integration三大核心價值。

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