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川普訪問英國 點名要見這個人

2018-07-11 17:44聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普預計12日訪問英國，行前點名將和剛辭英國外相的「好友」強森（Boris Johnson）會面。川普表示英國政壇現在有點混亂（turmoil），指的是梅伊內閣接連走掉脫歐大臣戴維斯和外相強森。梅伊發言人表示前外相與美國總統關係良好，對英國是好事。

美國駐英大使強森（Woody Johnson ）告訴BBC Radio，不確定川普是否有空檔會見強森，因為不在行程表中，但又說：「總統安排自己的行程表。如果總統想做甚麼事，我們全力配合安排。」

去年9月聯合國大會期間，美國總統川普（左）與當時的英國外相強森（右）互動密切。路...
去年9月聯合國大會期間，美國總統川普（左）與當時的英國外相強森（右）互動密切。路透
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