川普訪問英國 點名要見這個人

2018-07-11 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普預計12日訪問英國，行前點名將和剛辭英國外相的「好友」強森（Boris Johnson）會面。川普表示英國政壇現在有點混亂（turmoil），指的是梅伊內閣接連走掉脫歐大臣戴維斯和外相強森。梅伊發言人表示前外相與美國總統關係良好，對英國是好事。