影／軟禁8年終獲自由 劉霞赴德國就醫

2018-07-11 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞遭軟禁長達8年後，10日終於以「人道醫療」為由，在德國駐中大使陪伴下，秘密乘芬蘭航空班機，經赫爾辛基飛抵德國柏林。德國外長馬斯（Heiko Maas）透過推特表達歡迎，並證實劉霞已在柏林的醫院接受治療。

自劉曉波去世以來，大陸維權人士及海外人權團體均努力希望完成劉曉波的「遺願」，讓妻子劉霞與妻弟劉暉「離開中國，生活自由」。據報經過1年來的多方面運作，北京當局才同意放劉霞離境。但劉霞此次是孤身離開，她的弟弟劉暉據悉目前仍留在北京。外界懷疑，北京當局有意以劉暉為人質，約束劉霞在海外的言行。劉霞獲准出境的條件是什麼？其胞弟劉暉前景如何？目前狀況均不明朗。

由於此刻正值大陸國務院總理李克強訪德，外界猜測劉霞獲准離境與李克強的行程脫離不了關係，大陸官方雖已出面否定這項說法，但外界猜測，北京正努力聯合歐洲、非洲與阿拉伯世界，對抗美中貿易戰帶給大陸的壓力；而在劉霞離境後，中德兩國也簽署價值200億歐元的投資協定。