辱罵引風波 杜特蒂向上帝道歉

2018-07-11 14:22 中央社 馬尼拉11日專電



經常語出驚人的菲律賓總統杜特蒂上月質疑聖經教導並辱罵上帝愚蠢，引起教會及信徒抨擊，他昨晚在一場與宗教界人士的私人餐會上，向上帝道歉。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天在臉書頁上張貼了一段長達5分15秒的影片，杜特蒂（Rodrigo Duterte）說：「如果我們的上帝是同一位，那我就說聲對不起。就是這樣，上帝，對不起。」

杜特蒂繼續說，如果「上帝」一詞是民眾對造物主的通稱，那麼這位上帝就是「良善的」。

影片截至中午已有10萬次的觀看。

杜特蒂6月22日在家鄉納卯市出席一場會議時，抨擊聖經裏有關原罪的教義以及亞當、夏娃的故事，他甚至形容上帝「愚蠢」，引起教會抨擊及民眾議論。

菲國民調機構「社會氣象站」（SWS）6月27日至30日進行調查，並於昨天公布結果顯示，民眾對杜特蒂的淨滿意度跌至他就任以來新低。但調查結果是否與杜特蒂辱罵上帝有關，不得而知。

杜特蒂在影片中說明，他所不悅的是一些個人或團體假上帝之名攻擊政府。

他把這些人信奉的上帝與自己的上帝做區隔，強調自己的上帝是「良善的」。

一直有著強硬形象的杜特蒂，拒絕向上帝以外的人低頭。

他向現場宗教界人士重申：「我只向上帝道歉，而不是其他人。如果我冒犯了上帝，祂會樂於聽我道歉。因為我的上帝是寬大的，祂不記前嫌，因為上帝創造了我，是要我做好人，而不是去為非做歹。」

杜特蒂早在競選時期就曾抨擊過天主教教會。菲國媒體報導分析，這可能是與他的成長環境，以及學生時代據稱被學校神父侵犯等因素有關。