遭中國外交圍攻 美學者：台灣不孤單

2018-07-11 09:56 中央社 華盛頓10日專電



中國不斷打壓台灣國際空間，也透過經濟力量迫使台商低頭，但美國學者金德芳表示，美國近來通過台旅法、國會也在調查中國對美國的政治影響力，都顯示台灣並不孤單。

邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）在這篇刊登於「國家利益」（National Interest）的文章中指出，台灣與中國貿易聯繫密切，支持對中國有利政策的人可以獲得中國的投資優惠待遇，其他人則毫無機會。儘管台灣被禁止參與中國的一帶一路政策，卻有個別公司利益，高達數十億美元的誘惑讓人難以抵擋。

金德芳指出，美國基於國會立法，關切並確保兩岸分歧得以符合兩岸民眾意願的和平方式解決。今年5月，美國國務院發言人曾指責中國片面改變台海現狀，「破壞數十年來實現和平、穩定與發展的框架。」

美國國會日前也通過「台灣旅行法」，並經由美國總統川普簽署生效，成為正式法律，台旅法呼籲華府與台北之間的高階官員交流。此外，也達成協議促使台灣研究機構與國防部軍備局官員得以訪問美國，並進行項目合作。

6月時，美國在台協會（AIT）新館落成，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）也表明是時候重新思考美國的中國政策。美國聯邦參議院兩黨議員也試圖調查中國對美國的政治影響力，其中包括改變對台政策。澳洲與紐西蘭也有類似的調查。

金德芳指出，很顯然的，台灣並不孤單，應該讚揚這樣的努力，以避免民主國家被顛覆。