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政治暴力核子威脅 60%人說世界愈來愈危險

2018-07-11 09:55中央社 倫敦10日綜合外電報導

根據調查，政治動機暴力和大規模毀滅性武器的憂慮日益升高，使大多數人認為當今世界比兩年前更危險，相較於人口增長或氣候變遷，衝突和核子或化學武器是更緊迫的風險。

全球挑戰基金會（Global Challenges Foundation）今天出爐的調查顯示，6成受訪者表示，這個世界變得愈來愈危險。

調查結果出爐的同時，北大西洋公約組織（NATO）領導人明天將在布魯塞爾召開會議。美國和北約其他成員國的關係目前因防禦開支問題而日趨緊張，有些人擔心，這可能打擊士氣，正中俄羅斯下懷。

全球挑戰基金會副主席安德森（Mats Andersson）在聲明中說：「我們當前的全球合作機制顯然不再讓人們有安全感。」

安德森說，北約國家和俄羅斯間的衝突，敘利亞、葉門及烏克蘭內戰，外加北韓和伊朗的核子緊張局勢，都讓人們感到不安全。

全球挑戰基金會在北韓領導人金正恩會晤美國總統川普後所做的另一份調查顯示，川金會具有安撫人心的效果。近5000名受訪者當中，不到1/3的人回應對大規模毀滅性武器的憂慮有所緩和。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）國際安全主任路易斯（Patricia Lewis）則說：「很有可能發生戰爭。我們有很多不穩定因素，而這往往是戰爭的前兆。」

路易斯說：「兩大強權破壞既定規則。我們一方面看到俄羅斯入侵烏克蘭，另一方面看到美國啟動貿易戰爭、撕毀各方試圖遵守的協議。」

這項調查是根據民調公司ComRes今年4月在10個國家訪問超過1萬名受訪者的結果而來。

全球挑戰基金會倡導對人類構成最大威脅的問題進行討論，以找出解決之道。而所謂「最大威脅」指的是恐消滅全球10%以上人口的問題。

俄羅斯烏克蘭北韓

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