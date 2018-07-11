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影／為何希臘漁民紛紛領台幣20-930萬棄船上岸？

2018-07-11 08:15聯合報 記者馮克芸╱即時報導

隨著地中海漁獲量節節下滑，希臘近年來有數以百計漁民向政府交出賴以維生的漁船及捕魚執照，他們一邊看著自己的漁船被推土機砸成碎片，一邊領取金額高到難以忽視的補償費，上岸另謀生路。

路透報導，在希臘北部阿斯普羅瓦爾塔（Asprovalta），72歲漁民帕戈尼斯（ Panagiotis Pagonis）最近某天清晨坐在他的漁船「卡特琳娜」（Katerina）上，面對又一次空船回港，幾乎完全捕不到魚，口中唸著「去死吧」、「去死吧」。

10天後，他看著推土機砸碎了他的船。 他自稱已在海上待了67年，他的船曾到過希臘每一處海岸， 但如今「我已經達到我的種種局限」，廢料場在幾分鐘內，就讓他的「卡特琳娜」成為碎片。

帕戈尼斯說，當地近年來魚獲量下降了50％，他認為原因是過度捕撈過度、缺乏監管、污染，再加上營運成本增加，迫使他棄船。

路透指出，數百名和帕戈尼斯一樣的漁民正在交出他們的漁船和執照，部分原因是漁獲量下降，部分原因是歐盟和希臘政府根據一項保護魚群數量的計畫，向漁民提供現金，交換他們上岸轉業。

歐洲環境機構表示，地中海魚群數量已低到臨界水準，對當地數百年來靠海為生的民眾造成了深遠影響。而在歷經歐債危機、失業率曾高達20%以上的希臘，歐盟和希臘政府提供的補償，讓他們很難忽視──當局視漁民船隻大小，支付6000到26萬歐元不等的補償金（約台幣21萬5000元到932萬元）。

這項政策其實是歐盟整體漁業政策的一環，歐盟早在還是共同體的1990年代起，即有類似辦法。2013年之後推出的更新版「共同漁業政策」，目標是減少區內漁船數量、查驗沿海捕魚情況，且阻止非法漁民捕魚，希望在2020年停止區內過度捕撈情況。曾有報導估計，從1994年起到2015年，希臘就以砸碎或焚毀方式，廢棄1萬艘以上大大小小漁船。

希臘農業部官員說，漁民也可只交出執照，且將漁船改作觀光或教育等其他用途，但若想獲得全額賠償，就必須把船送到報廢場。

至於送走漁船的漁民要做什麼？報廢場裡一名48歲的漁民狄多尼亞斯（Stelios Didonis）說，他還不知道要做什麼，不過，「一定會與大海有關」，因為過去30年來每天過著凌晨4點起床的捕魚生活，他說他「不能遠離大海」。

由於地中海魚群數量減少，希臘政府鼓勵漁民棄船轉業。圖為希臘阿斯普羅瓦爾塔地區漁民...
由於地中海魚群數量減少，希臘政府鼓勵漁民棄船轉業。圖為希臘阿斯普羅瓦爾塔地區漁民，把魚從網中取出。路透
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