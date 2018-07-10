劉霞重獲自由後飛抵柏林

2018-07-10 23:38 中央社 柏林10日綜合外電報導



中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞獲解除軟禁重獲自由後，搭機取道芬蘭到德國，法新社報導，她今天已抵達柏林的機場。

57歲的劉霞稍早由北京出發，搭乘芬蘭航空公司班機經由赫爾辛基轉抵柏林。