德國積極奔走 劉霞終獲釋放

2018-07-10 23:05 中央社 柏林特稿



諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞將在德國展開新生活。沒有一個國家像德國這樣積極為劉曉波夫婦奔走，劉霞獲釋不僅是外交斡旋的結果，也與國際局勢有關。

德國總理梅克爾出身共產東德，對中國的民主運動感同身受，2005年上任以來，每次造訪北京都會接見維權律師和公民社會的代表，可說是最關心中國人權狀況的西方領導人。

為了接劉曉波到德國治病，德中兩國曾進行多次談判，德國還派海德堡大學醫院著名的癌症專家布希勒（Markus Buechler）為他看病，無奈中國政府堅持不放行。

去年7月，劉曉波病重過世，梅克爾在聲明中，高調稱讚劉曉波是「勇敢的人權和言論自由鬥士」，讚揚他畢生追求民主和人權，對海內外許多中國人來說是「希望的象徵」。德國政府如此積極為劉曉波夫婦奔走，顯然深知劉曉波對中國民主運動的象徵意義。

從此，德國的努力目標轉移到與劉曉波同樣遭軟禁多年的劉霞。今年5月，包括德國在內的多位歐洲外交官試圖探訪劉霞未果，梅克爾訪問北京時，也當面向中國領導人提起，當時中國國務院總理李克強才首度鬆口表示願意「就個案進行對話」。

劉霞獲釋的消息，在李克強訪問柏林之際傳出，顯然不是巧合。昨天在記者會上，李克強一再批評貿易壁壘，將矛頭指向美國。歐盟高層7月16日將在北京與中國領導人進行高峰會，屆時也勢必關心劉霞的處境。

因此，許多觀察家指出，劉霞在劉曉波逝世一週年前夕終於獲釋，中國除了可減輕國際壓力，也能藉機拉攏德國與中國一起對抗美國。