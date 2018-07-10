親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

平成最惡豪雨！日本的防災神話破滅？

2018-07-10 12:18聯合新聞網 轉角國際

分享

相關新聞

連2大臣辭職 梅伊或可暫保大位 但英國終能脫歐嗎？

2018-07-10 10:46

兩名閣員相繼閃辭 英首相梅伊敗選後最大危機

2018-07-10 11:33

川普前往北約峰會前 再向盟邦討錢

2018-07-10 12:05

強生辭英國外相 警告脫歐夢破滅

2018-07-10 11:17

泰指低價團釀普吉島船難 中國業者反駁

2018-07-10 10:43

日語流利 英新外相韓特將接脫歐燙手山芋

2018-07-10 09:43

曲終人散大戰略？神聖「德美同盟」的裂痕

2018-07-10 09:42

支持美主導反IS聯盟 台宣布捐100萬美元

2018-07-10 06:53

憂狂熱信徒上門 麻原彰晃女兒拒領遺骨

2018-07-10 00:45

英外相閃辭 重創梅伊內閣

2018-07-10 00:45

英脫歐緊張局勢持續！外相強森也宣布辭職

2018-07-09 23:27

力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議

2018-07-09 23:21

美朝會談不順 川普懷疑陸背後搞鬼

2018-07-09 23:17

出發前先討錢！川普籲北約盟國支付合理軍費

2018-07-09 22:39

梅伊火速任命新脫歐大臣 不動搖協商立場

2018-07-09 22:25

脫歐緊張局勢持續！ 英國外相強森也要走人

2018-07-09 22:10

菲律賓擬修憲 讓杜特蒂再做8年

2018-07-09 21:03

雨林保育政策 窮國反受其害

2018-07-09 19:07

伊拉克基督徒受歧視？課稅高達10％

2018-07-09 19:07

西日本豪雨逾百死 35年來首見

2018-07-09 18:49

女子中神經毒劑不治 英警疑謀殺

2018-07-09 18:11

影／土國列車脫軌釀百人死傷 倖存母親崩潰哭找兒子

2018-07-09 18:11

脫歐事務大臣辭職 英首相恐遭倒閣

2018-07-09 18:08

俄、敘終停火 上萬難民有望回家

2018-07-09 18:07

泰北洞穴師生援救 第二輪行動展開

2018-07-09 16:55

日本豪雨災情嚴重 安倍晉三取消出訪

2018-07-09 16:37

豪雨重創日本 我政府捐2千萬日圓賑災

2018-07-09 16:33

普吉島翻船陸客41死多人失蹤 家屬悲痛欲絕

2018-07-09 16:27

泰國發風浪預警 遊船強行出海…死41人誰負責？

2018-07-09 16:26

豪雨重創日本 逾112人死亡2萬人撤離

2018-07-09 15:32

北約峰會在即 川普訪歐並會普丁

2018-07-09 14:48

英格蘭世足四強輸贏 決定梅伊命運？

2018-07-09 14:34

脫歐大臣辭職 梅伊再陷逼宮危機

2018-07-09 14:32

波蘭司改掀民怨 滾石主唱聲援自由派

2018-07-09 13:20

當年英格蘭四強輸球柴契爾夫人下台 梅伊剉咧等？

2018-07-09 12:52

現代版鐵達尼號！救人後救生艇滿載 他「目送女友離開」

2018-07-09 12:44

前大馬總理涉貪 支持者捐375萬元幫付保釋金

2018-07-09 12:41

災後天晴：西日本豪雨，已知105死、87失蹤

2018-07-09 12:00

美國國務卿：北韓可借鏡越南改革開放政策

2018-07-09 11:20
看更多

熱門文章

現代版鐵達尼號！救人後救生艇滿載 他「目送女友離開」

2018-07-09 12:44

花2萬元坐塑膠椅7小時 他怒批「史上最爛飛機座椅」

2018-07-09 16:30

日本豪雨超過百死 防災模範生這次為何這麼慘

2018-07-10 00:51

不能擁抱和觸碰！ 泰國4獲救少年足球員今稍晚見家人

2018-07-09 14:26

世足賽四強全數出爐！國際賭盤最看好這一隊奪冠

2018-07-09 23:02

向來重防災的日本為何遭豪雨重創？法新社列五大原因

2018-07-09 22:01

泰北洞穴第二輪搜救行動結束 尚有5人待救援

2018-07-09 20:43

影／不諳水性如何潛水？泰洞穴救援用這招確保少年安全

2018-07-09 13:00

影／洞穴救援添戰力！「潛水魚雷」已運抵泰國

2018-07-09 16:21

潛水員牽繩護送 泰洞穴已救出8人

2018-07-10 00:45

西日本豪雨逾百死 35年來首見

2018-07-09 18:49

快2小時 泰北洞穴救援第二天救出4人花9小時

2018-07-09 23:37

豪雨重創日本 逾112人死亡2萬人撤離

2018-07-09 15:32

路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！

2018-07-10 08:36

豪雨重創西日本逾120死 災情恐擴大

2018-07-09 23:39

受困少年獲救 泰國民眾心情如洗三溫暖

2018-07-09 15:10

教練愛孩子更甚自己 泰洞穴少年家長不怪他

2018-07-09 22:43

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

脫歐緊張局勢持續！ 英國外相強森也要走人

2018-07-09 22:10

中美貿易戰 林毅夫：中國應「以牙還牙」

2018-07-09 19:05

等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼

2018-07-10 10:56

生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相

2018-07-10 07:45

2人伴1人救岩洞少年 18位世界級專家陪伴潛水

2018-07-09 16:29

影／西日本暴雨成災 逾百人罹難、87人下落不明

2018-07-09 13:13

日產爆排廢造假醜聞 2013年起竄改新車測試數據

2018-07-10 00:51

環時：美全面遏制中國 挑戰前所未有

2018-07-09 13:33

德州2歲娃在家中發現槍 舉槍射自己頭部

2018-07-10 10:00

力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議

2018-07-09 23:21

「上天派來保護少年的」教練雨季帶隊進岩洞 家屬：不怪他

2018-07-09 14:27

泰北洞穴第二輪救援行動 救出第5人

2018-07-09 18:12

泰少年足球隊洞穴救援第2天 網友貼心編號

2018-07-09 14:29

菲律賓擬修憲 讓杜特蒂再做8年

2018-07-09 21:03

影／扛老婆世界大賽 這個「特殊體位」最具戰鬥力

2018-07-09 15:55

泰北洞穴師生援救 第二輪行動展開

2018-07-09 16:55

道瓊大漲320點 貿易疑慮暫放兩旁 企業獲利擺中間

2018-07-10 06:50

英外相閃辭 重創梅伊內閣

2018-07-10 00:45

美朝會談不順 川普懷疑陸背後搞鬼

2018-07-09 23:17

影／勇媽護車上幼子開槍轟劫車賊 律師：正當防衛

2018-07-09 18:06

日本豪雨／主要防地震 對水災缺危機感

2018-07-10 00:55

英脫歐緊張局勢持續！外相強森也宣布辭職

2018-07-09 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top