連2大臣辭職 梅伊或可暫保大位 但英國終能脫歐嗎？

2018-07-10 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國首相梅伊。路透 分享 facebook

英國脫歐大臣戴維斯與外交大臣強森在24小時內先後請辭，理由是不滿首相梅伊的軟脫歐計畫未能徹底與歐盟斷絕關係，此事給梅伊帶來嚴峻考驗。目前看來她能暫時保住首相大位，但往後恐怕必須為此不斷奮戰。

梅伊迅速宣布由原衛生大臣杭特接任外相一職，先前也已任命拉布為新的脫歐大臣。支持脫歐的議員尚未要求她下台，而是強調有必要再擬新政策。

梅伊被逼宮的可能性大增。英國下院總共有316席保守黨議員，只要48人就能啟動信任投票，門檻並不高。然而，負責處理黨魁遴選事宜的委員會主席卜瑞迪說，還沒有收到足夠的簽名可啟動投票。梅伊也可能贏得投票，預估黨內有逾159名議員支持她。

過去兩年，梅伊已面臨過重大挑戰，但都屹立不搖，她不太可能認輸自行請辭。不過，資深內閣成員甩手走人，引發外界拿梅伊和1990年時的柴契爾夫人相比較。當時柴契爾夫人也放話奮戰到底，但後來未能在第一輪黨魁選舉中勝出，還是被趕下台。

雖然梅伊所處情勢動盪，但保守黨會希望盡可能維持穩定局面，以免丟了執政權，讓在野的工黨撿了便宜。就算梅伊面臨挑戰並輸掉信任投票，新首相也不太可能冒險辦一場保守黨幾乎篤定會敗選的選舉。工黨也可以提出不信任投票，但就算保守黨無法獲得多數，與保守黨組聯合內閣的北愛民主統一黨也不可能和工黨站同一陣線，允許政府垮台。

英國預定2019年3月29日脫歐，目前的政治危機不會改變這個時程，但引發外界對整個脫歐談判過程是否崩潰瓦解的疑惑。布魯塞爾正等候英國的確切提議，以便雙方代表今夏展開最後一輪的談判──梅伊上周五召開內閣會議時本以為已經達成黨內共識，現在因為內閣改組又很難說得準。最終的脫歐協議照理說要經10月布魯塞爾峰會同意，儘管歐盟官員承認，現在可能必須延至12月。

最終的脫歐協議必須在英國和歐洲議會表決通過。脫歐仍將發生，但核心問題一直沒變──到底會以怎樣的形式脫歐？如果支持脫歐的派系取得保守黨領導權，可能意味硬脫歐或沒達成協議就脫歐，而如果梅伊仍然在位，她的軟脫歐立場可能有所妥協。