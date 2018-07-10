泰指低價團釀普吉島船難 中國業者反駁

2018-07-10 10:43 中央社 北京10日電



普吉島船難逾40名陸客死亡，泰國官方昨天表示，涉事旅行團為非法零元團，且忽視警告執意出海。對此，中國業者向陸媒反駁，表示旅行團都是付費自由行，事前也未收到氣象警告。

「零元團」是指讓遊客在所在國的旅行社繳納低於旅遊成本價的團費，到達當地後，地接社再把旅客帶到一系列指定購物店內消費，兜售自費項目，以遊客額外消費填補少交的團費。

泰國頭條新聞9日引述泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）表示，經調查，這次的旅行團為非法的「零元團」，普吉租船旅行社的幕後老闆也是中國人。租船旅行社拒絕聽取氣象局風暴來臨的警告，執意出海，才因此釀禍。

飛豬、攜程和懶貓等中國大陸旅行社則向陸媒澎湃新聞表示，事故中的中國遊客基本都是購買當地玩樂、一日遊等產品的自由行旅客，這些旅行商品定價為人民幣450到500元（約新台幣2300元）不等，並非零元團。

報導並引述一名不願意透露姓名的泰國地接社負責人表示，船難當天，風暴來臨前並沒有船公司和旅行社收到了有關風暴的警告。唯一與風暴有官的通知是針對當地捕魚者發出的，掛在漁業部門的網站上，並非對旅行社和船公司發出。

這名負責人說，這則預警通知發出時間已是當天下午4時。然而，遊船早在上午便已經紛紛出海，船公司和旅行社根本來不及獲得預警，即便獲得也已經於事無補。

對於泰方的指控，中國官方並未正面回應。

中國外交部發言人華春瑩9日下午在例行記者會上僅表示，已要求泰國政府及有關部門全力搜救失蹤人員，積極救治受傷人員，做好事故原因調查、善後等相關工作，確實保障和維護中國公民合法權益。

中國中央電視台等官媒則在事發後，多次報導提醒中國公民赴海外旅遊應注意安全並遵守當地法令。