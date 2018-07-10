親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

強颱瑪莉亞來襲！全台有雨、北台逢大潮防淹水

土耳其總統任命女婿掌財政 里拉崩跌3.6%

2018-07-10 07:27經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

當選連任的土耳其總統厄多安昨天宣誓就職，隨即宣布新內閣，不僅排除原本市場青睞的財經團隊，還任命女婿主掌財政和國庫大權。里拉應聲崩跌3.6%。

原能源部長 Berat Albayrak將主掌合併財政和國庫兩部的新部會，原受投資人信賴的讓經濟穩定成長的副總理希姆謝克和財政部長都未留任。

里拉在厄多安宣布內閣後擴大頹勢，伊斯坦堡時間晚上11:30崩跌3.6%，今年以來跌了1/5。

里拉今年慘跌，即受厄多安推動低利率並宣稱選後打算加強掌控經濟的影響。

厄多安的女婿Berat Albayrak將主掌土耳其財政。路透
厄多安的女婿Berat Albayrak將主掌土耳其財政。路透
分享

內閣土耳其伊斯坦堡

相關新聞

支持美主導反IS聯盟 台宣布捐100萬美元

2018-07-10 06:53

憂狂熱信徒上門 麻原彰晃女兒拒領遺骨

2018-07-10 00:45

英脫歐緊張局勢持續！外相強森也宣布辭職

2018-07-09 23:27

力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議

2018-07-09 23:21

美朝會談不順 川普懷疑陸背後搞鬼

2018-07-09 23:17

出發前先討錢！川普籲北約盟國支付合理軍費

2018-07-09 22:39

梅伊火速任命新脫歐大臣 不動搖協商立場

2018-07-09 22:25

脫歐緊張局勢持續！ 英國外相強森也要走人

2018-07-09 22:10

菲律賓擬修憲 讓杜特蒂再做8年

2018-07-09 21:03

雨林保育政策 窮國反受其害

2018-07-09 19:07

伊拉克基督徒受歧視？課稅高達10％

2018-07-09 19:07

西日本豪雨逾百死 35年來首見

2018-07-09 18:49

女子中神經毒劑不治 英警疑謀殺

2018-07-09 18:11

影／土國列車脫軌釀百人死傷 倖存母親崩潰哭找兒子

2018-07-09 18:11

脫歐事務大臣辭職 英首相恐遭倒閣

2018-07-09 18:08

俄、敘終停火 上萬難民有望回家

2018-07-09 18:07

泰北洞穴師生援救 第二輪行動展開

2018-07-09 16:55

日本豪雨災情嚴重 安倍晉三取消出訪

2018-07-09 16:37

豪雨重創日本 我政府捐2千萬日圓賑災

2018-07-09 16:33

普吉島翻船陸客41死多人失蹤 家屬悲痛欲絕

2018-07-09 16:27

泰國發風浪預警 遊船強行出海…死41人誰負責？

2018-07-09 16:26

豪雨重創日本 逾112人死亡2萬人撤離

2018-07-09 15:32

北約峰會在即 川普訪歐並會普丁

2018-07-09 14:48

英格蘭世足四強輸贏 決定梅伊命運？

2018-07-09 14:34

脫歐大臣辭職 梅伊再陷逼宮危機

2018-07-09 14:32

波蘭司改掀民怨 滾石主唱聲援自由派

2018-07-09 13:20

當年英格蘭四強輸球柴契爾夫人下台 梅伊剉咧等？

2018-07-09 12:52

現代版鐵達尼號！救人後救生艇滿載 他「目送女友離開」

2018-07-09 12:44

前大馬總理涉貪 支持者捐375萬元幫付保釋金

2018-07-09 12:41

災後天晴：西日本豪雨，已知105死、87失蹤

2018-07-09 12:00

美國國務卿：北韓可借鏡越南改革開放政策

2018-07-09 11:20

「不能出賣國家」英脫歐大臣辭職 梅伊再陷逼宮危機

2018-07-09 10:35

梅伊提自由貿易區 惹毛硬脫歐派

2018-07-09 10:01

英國兩閣員辭職 重創梅伊「軟脫歐」聲勢

2018-07-09 09:22

神經毒劑中毒女子不治死亡 英相梅伊「震驚」

2018-07-09 09:17

奧姆真理教主麻原彰晃今火化 日警方防信徒搶「聖骨」

2018-07-09 09:14

化武謀殺：諾維喬克受害英女身亡，本土平民第一死

2018-07-09 09:06

洛興雅人受迫害 人權專家：加害者受審機會不大

2018-07-09 08:59

沙國內政部：檢查哨槍擊案4人喪生

2018-07-09 08:46
看更多

熱門文章

現代版鐵達尼號！救人後救生艇滿載 他「目送女友離開」

2018-07-09 12:44

花2萬元坐塑膠椅7小時 他怒批「史上最爛飛機座椅」

2018-07-09 16:30

不能擁抱和觸碰！ 泰國4獲救少年足球員今稍晚見家人

2018-07-09 14:26

泰北洞穴第二輪搜救行動結束 尚有5人待救援

2018-07-09 20:43

25歲泰國受困教練曾是小沙彌 他如何帶12少年活下來？

2018-07-09 10:55

向來重防災的日本為何遭豪雨重創？法新社列五大原因

2018-07-09 22:01

影／不諳水性如何潛水？泰洞穴救援用這招確保少年安全

2018-07-09 13:00

世足賽四強全數出爐！國際賭盤最看好這一隊奪冠

2018-07-09 23:02

影／洞穴救援添戰力！「潛水魚雷」已運抵泰國

2018-07-09 16:21

豪雨重創日本 逾112人死亡2萬人撤離

2018-07-09 15:32

快2小時 泰北洞穴救援第二天救出4人花9小時

2018-07-09 23:37

受困少年獲救 泰國民眾心情如洗三溫暖

2018-07-09 15:10

「不能出賣國家」英脫歐大臣辭職 梅伊再陷逼宮危機

2018-07-09 10:35

脫歐緊張局勢持續！ 英國外相強森也要走人

2018-07-09 22:10

影／西日本暴雨成災 逾百人罹難、87人下落不明

2018-07-09 13:13

教練愛孩子更甚自己 泰洞穴少年家長不怪他

2018-07-09 22:43

「上天派來保護少年的」教練雨季帶隊進岩洞 家屬：不怪他

2018-07-09 14:27

泰北洞穴第二輪救援行動 救出第5人

2018-07-09 18:12

日本豪雨超過百死 防災模範生這次為何這麼慘

2018-07-10 00:51

2人伴1人救岩洞少年 18位世界級專家陪伴潛水

2018-07-09 16:29

西日本豪雨逾百死 35年來首見

2018-07-09 18:49

「大岡越前」加藤剛病逝 享壽80歲

2018-07-09 10:16

環時：美全面遏制中國 挑戰前所未有

2018-07-09 13:33

力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議

2018-07-09 23:21

中美貿易戰 林毅夫：中國應「以牙還牙」

2018-07-09 19:05

泰少年足球隊洞穴救援第2天 網友貼心編號

2018-07-09 14:29

菲律賓擬修憲 讓杜特蒂再做8年

2018-07-09 21:03

豪雨重創西日本逾120死 災情恐擴大

2018-07-09 23:39

泰北洞穴師生援救 第二輪行動展開

2018-07-09 16:55

潛水員牽繩護送 泰洞穴已救出8人

2018-07-10 00:45

豪雨重創西日本 至少94死

2018-07-09 11:46

影／扛老婆世界大賽 這個「特殊體位」最具戰鬥力

2018-07-09 15:55

美朝會談不順 川普懷疑陸背後搞鬼

2018-07-09 23:17

影／勇媽護車上幼子開槍轟劫車賊 律師：正當防衛

2018-07-09 18:06

日本豪雨災情嚴重 安倍晉三取消出訪

2018-07-09 16:37

泰足球小將奇蹟生還 身心健康成焦點

2018-07-09 11:31

神經毒劑中毒女子不治死亡 英相梅伊「震驚」

2018-07-09 09:17

日本豪雨成災 死亡人數超過百人

2018-07-09 12:23

英脫歐緊張局勢持續！外相強森也宣布辭職

2018-07-09 23:27

擔心感染 泰國4獲救少年醫院隔離

2018-07-09 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top