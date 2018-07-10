土耳其總統任命女婿掌財政 里拉崩跌3.6%

2018-07-10 07:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



當選連任的土耳其總統厄多安昨天宣誓就職，隨即宣布新內閣，不僅排除原本市場青睞的財經團隊，還任命女婿主掌財政和國庫大權。里拉應聲崩跌3.6%。

原能源部長 Berat Albayrak將主掌合併財政和國庫兩部的新部會，原受投資人信賴的讓經濟穩定成長的副總理希姆謝克和財政部長都未留任。

里拉在厄多安宣布內閣後擴大頹勢，伊斯坦堡時間晚上11:30崩跌3.6%，今年以來跌了1/5。

里拉今年慘跌，即受厄多安推動低利率並宣稱選後打算加強掌控經濟的影響。