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支持美主導反IS聯盟 台宣布捐100萬美元

2018-07-10 06:53聯合報 記者張加╱即時報導

駐美代表高碩泰9日於華府宣布，台灣政府捐贈100萬美元給「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」，執行敘利亞與伊拉克掃雷工作。

高碩泰9日在「美國和平研究所」（USIP）主持捐贈公開儀式，美國總統副特使沃爾夫（Terry Wolff）、國務院代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）、美國在台協會執行理事羅瑞智（John Norris）出席見證。

美國國務院東亞局則透過推特發布捐贈儀式的照片，圖中高碩泰與羅瑞智握手，沃爾夫與石露蕊在一旁拍手；該推文寫道，台灣承諾捐贈100萬美元，以支持「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」，這筆捐款將會用於敘利亞掃雷工作。

台灣為「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」成員之一，高碩泰曾於2017年進入國務院出席該聯盟的會議，並公開亮相；今年川普政府通過台灣旅行法，這次台灣捐贈100萬美元的儀式，未在國務院舉行，而是在國務院對面的「美國和平研究所」。

關於儀式舉辦地點，石露蕊受訪時僅說，活動由駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主辦，並非國務院；她並表示，美方非常感謝台灣的貢獻。

高碩泰受訪時指出，聯盟由美國主導，台灣為聯盟成員，舉辦地點是由雙方協調決定；媒體追問，我方是否曾要求在國務院舉行，高碩泰則說，沒有所謂要求，只是基於大家工作默契，在最快時間將捐款送至需要救助的地方。

至於台旅法生效後，美台官員交流地點是否仍自我設限？高碩泰表示，台美基於深厚互信，基於台灣關係法與六項保證等相關承諾，繼續推動互惠互利的事項，這部分不需要做太多解讀。

此外，高碩泰說，台灣做了許多人道援助工作，利用適切場合讓台灣2300萬人了解政府的作為，台灣的納稅人可以在反恐任務方面對國際社會做出如此具體的貢獻，相信對國內民眾、國際社會，都是雙贏。

駐美代表高碩泰（右2）9日在華府宣布，台灣捐贈100萬美元給「全球反制伊斯蘭國（...
駐美代表高碩泰（右2）9日在華府宣布，台灣捐贈100萬美元給「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」，美國總統副特使沃爾夫（右1）、美國在台協會執行理事羅瑞智（左2）、國務院代理亞太副助卿石露蕊（左1）皆出席捐贈儀式。華盛頓記者張加／攝影
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高碩泰國務院伊斯蘭國

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