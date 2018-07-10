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英工商界挺梅伊脫歐計畫 選民支持卻創新低

2018-07-10 01:04中央社 倫敦9日綜合外電報導

英國脫歐大臣戴維斯和外相強生因不滿首相梅伊的脫歐政策相繼請辭，英國企業界卻對內閣6日通過的脫歐協商計畫表示支持。

不過民調顯示，英國選民對梅伊處理脫歐的信任感跌到新低點。

梅伊（Theresa May）提出的脫歐協商策略6日獲得內閣成員普遍支持，她計劃讓英國在脫離歐洲聯盟（EU）後仍和歐盟維持緊密的經濟關係，以建立新的「自由貿易區」，英國也將接受歐盟的商品貿易規範。

然而，原脫歐大臣戴維斯（David Davis）和脫歐部政務次長貝克（Steven Baker）因認為梅伊的脫歐協商立場不夠強硬，昨天雙雙請辭，英國外相強生（Boris Johnson）今天也請辭，令梅伊內閣面臨分裂危機。

民調公司ORB國際（ORB International）公布的調查結果顯示，英國選民對梅伊處理英國脫歐協商的支持率已降到29%，創2016年11月開始有這項調查以來的最低紀錄。

調查訪問約2000名英國成年民眾，結果顯示，56%的選民不相信梅伊能爭取到應有的脫歐協議，僅26%相信她能，其餘選民則回答不知道。

英國企業界先前一再呼籲政府要有清楚的脫歐計畫，今天齊聲支持梅伊的方案。

倫敦金融城政府（City of London Corporation）政策主席麥金尼斯（Catherine McGuinness）表示：「內閣對英國和歐盟未來關係著手達成一致立場，我們表示歡迎。」

英國主要企業遊說團體英國工業總會（CBI）理事長費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）今天也對英國廣播公司（BBC）表示，戴維斯請辭對梅伊的計畫雖構成「打擊」，但政府正朝「正確方向」前進。

她說：「有朝一日，國際自由貿易協議的好處將大於歐洲貿易，但目前時候未到。我們的主張是，除非有替代方式達成無障礙貿易，否則在此之前，關稅同盟是正確的解決方式。因此我們大致上認為，（梅伊的計畫）是朝正確方向前進。」

英國脫歐梅伊

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