北京施壓改台名 駐美處投書籲共抗霸凌

2018-07-10 01:04 中央社 華盛頓9日專電



中國官方要求多國航空公司官網限期更改對台灣的表述，「華盛頓時報」今天刊登中華民國駐美副代表薛美瑜投書，她盼美國企業堅守原則，並呼籲共同抵抗中國霸凌。

中國民用航空局4月發函，要求多國航空業者變更官網對台灣的表述，原限期在5月25日前完成，後展延至7月25日，中國還警告業者盡快更改，否則將開罰。

多家歐洲國家航空公司已更改對台灣的表述，印度航空日前則已將官網的「台灣」加註「中華台北」，而美國三大航空業者美國航空（American Airlines）、達美航空（DELTA）與聯合航空（United Airlines）至今未依中方要求更改對台灣的稱呼。

華盛頓時報今天刊出薛美瑜的投書，這篇名為「抵抗中國霸凌」的文中提到，從今年初美國連鎖飯店業者萬豪國際集團（Marriott）因將台灣列為國家、官網遭封鎖，到北京威脅44家國際航空企業要將台灣改成「中國．台灣」或「中國的台灣地區」，否則就要懲處，中方這些舉動，已引起美國廣泛關切。

薛美瑜引用白宮今年5月發表「歐威爾式胡言亂語」批評中國做法的聲明指出，「中國試圖向美國人民和自由世界輸出自身的審查制度和政治正確，將受到抵制。」

她感謝美國總統川普政府及國會表達的支持與作為，她還說，衷心期盼美國企業能堅守自身原則，抵抗來自獨裁政權任何莫須有的要求，「團結就是力量」。