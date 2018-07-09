泰國再救出受困4人 剩5人計劃明天救出

2018-07-09 23:51 中央社 曼谷9日專電



泰國洞穴救援行動今天進入第二天，總共再救出4人，他們都以直升機被送到清萊醫院。兩天行動已救出8人，洞內還剩5人，軍方表示將設法在明天全部救出。

救援行動指揮官、清萊省（Chiang Rai）代理省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）在當地晚間9時30分召開記者會指出，第二天的救援行動自上午11時開始，在下午5時左右，救出第5名受困洞內的少年足球隊員，之後又陸續救出3人，今天最後一名獲救者是在晚間8時左右送到醫院，累計兩天的救援行動共救出8人，洞內仍有5人待救。

納隆薩指出，所有被救出的人員都身體健康，很有精神，昨天獲救的人今天在醫院進食，第一餐是稀飯，雖然他們想要吃打拋豬肉飯。

軍方代表表示，明天將是救援行動的最後一天，會盡全力把剩下的5人全部救出，希望天公作美。

納隆薩指出，由於救援行動需要非常有經驗的潛水員，熟悉洞穴通道和水流情況，還要隨時注意少年的狀況，每救援一人都需要時間，今天共花費9個多小時，但比昨天的11小時更快，要再次感謝外國救援人員的大力幫忙。

泰國清萊美塞縣睡美人洞昨天深夜大雨不斷，積水稍有加深，不過今天的救援行動增加人力至100多人，包括外國潛水員13人和泰國海豹隊員5人，在洞內分批接力護送4人離開洞穴。

納隆薩在稍早的記者會上指出，第一天進行救援行動時，有部分媒體任意直播，甚至還使用空拍機拍攝，影響直升機救援行動的安全，當局已特別提出警告。