快2小時 泰北洞穴救援第二天救出4人花9小時

2018-07-09 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，泰北睡美人洞穴救援任務總指揮官納榮薩9日告訴記者，9日的第二輪救援行動花費9小時，較前一天的救援快了2小時。

納榮薩表示，仍是有18位國際潛水人員參與營救作業。

救援人員在8日、9日兩日各救出4名少年，目前仍有4名少年與他們25歲的足球教練仍困在洞中。

泰國總理帕拉育9日抵達洞穴現場為救援人員加油打氣，並和國際潛水專家、救援人員、志工交談。