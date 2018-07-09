力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議

2018-07-09 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



德國總理梅克爾與中國大陸總理李克強9日公開反對美國貿易關稅政策，稱開放的多邊貿易對人人都有利。

在兩國簽署價值200億歐元（約台幣7146.3億元）的經濟合作協議後，李克強稱這顯示國家之間能共同合作。「自由貿易對雙方和世界經濟都起著强有力的主導作用。」