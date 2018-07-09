歐盟：英大臣辭職 不影響脫歐談判

2018-07-09 23:14 中央社 布魯塞爾9日綜合外電報導



歐洲聯盟（EU）執行委員會發言人席納斯今天表示，英國脫歐大臣戴維斯辭職，並不會對歐盟構成問題，布魯塞爾已準備好「隨時」進行有關英國脫歐協議的談判。

由於英國打算即使明年3月脫歐後，仍和歐盟維持密切經濟往來，戴維斯（David Davis）昨天突然針對此事請辭，引發各界矚目。戴維斯對英國首相梅伊（Theresa May）表示，他認為梅伊在脫歐談判中「太輕意做出太多讓步」。

由於梅伊政府面臨垮台危機，媒體在歐盟執委會（European Commission）例行記者會中問到，英國首席談判代表突然辭職是否會引發衝擊時，席納斯（Margaritis Schinas）表示：「對我們不會構成問題。我們是來工作的。」

他強調歐盟一再重申的立場，表示談判的時間所剩不多，負責為歐盟27個成員國進行談判的歐盟執委會「隨時」都可以進行協議談判。

席納斯表示，歐盟會「繼續秉持善意和誠意，和梅伊首相、英國談判代表協商，以達成協議」。

席納斯還說，在戴維斯請辭前數小時，梅伊昨天曾透過電話，和歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）討論英國脫歐計畫。

席納斯堅稱，不管英國由誰領導脫歐談判，對歐盟並無差別。

他表示：「這對英方非常重要，因為此人將是我方首席談判代表的對等窗口，我認為這點非常重要。」

「對我們來說，重要的是歐盟27個成員國給予執委會的談判授權，我們必須完全遵從。」