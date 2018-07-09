世足賽與北約峰會 布魯塞爾維安嚴陣以待

2018-07-09 22:31 中央社 布魯塞爾9日專電



比利時10日將與法國在俄羅斯爭奪世界盃足球賽決賽門票，緊接著北大西洋公約組織（NATO）高峰會11日登場，20多國領袖齊聚一堂，布魯塞爾警方對維安小心翼翼、嚴陣以待。

本週是世足賽4強生死戰時刻，包括法國、 比利時、英格蘭及克羅埃西亞全是歐洲國家，10日先由法國與比利時拉開序幕爭奪決賽門票。由於上週比利時擊敗巴西後，西南部的蒙斯市（Mons）發生球迷騷動，有人砸毀商店櫥窗，最後警方逮捕30人，因此不能排除明天賽後可能引發球迷激動。

今天有比利時政治人物呼籲球迷，無論明天賽事輸贏都勿製造事端，並強調世足賽是一個慶祝和歡樂的活動，不要挑釁警察。

世足賽比利時與法國對戰翌日，北約峰會於11日至12日在布魯塞爾舉行，包括美國總統川普、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等數十位領袖將討論區域防禦議題，布魯塞爾的維安將更是滴水不漏。

去年川普上任後首度出席北約峰會，他公開批評各國軍費分攤不符比例，抱怨「28個成員國有23國沒有付該付的錢」，還在各國元首前往合照時一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇（Dusko Markovic），討債又推人的言行引起眾人側目。

今年川普人未到，7月7日在布魯塞爾已有上千名民眾上街抗議他的移民及國防政策，可以想見11日布魯塞爾警方將如臨大敵、嚴陣以待。