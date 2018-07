伊拉克基督徒受歧視?課稅高達10%

2018-07-09 19:07 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



庫爾德斯坦政府對基督徒商家新的課稅規定,被認為是另一種歧視。(Photo by Beñat Irasuegi on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 基督教機構指出,由於庫德自治區政府日前要求當地基督徒商家一律更換營業執照,且必須開始繳費,加上當地財產交易課稅遠比其他地區還要高,各種作法不僅遭到民眾批評不公平,也被認為是針對基督徒的歧視。

據《基督徒頭條網》報導,「國際基督教關懷組織」指出,今年1月「庫爾德斯坦地區政府」先公布命令,要求在首都艾比爾的安嘉華的商家日後更換執照時必須支付費用,如今該命令已從6月起開始實施。

安嘉華是基督徒為主的地區,加上近期穆斯林大批湧入造成基督徒不安,讓當地基督徒認為政府新政策背後不懷好意。在當地擁有多家商店的基督徒米拉德表示,「這種稅不公平,因為政府根本沒有提供任何服務。只要我有任何問題,我就必須自己花錢找人來解決,政府根本沒有發揮用處。」

除此之外,他也透露,當地小店家一直以來都在支付政府檯面下費用,「因為一段時間就有政府官員來找我們拿錢,但是我寧可給他們,也不願意給政府,因為後者的費用更高。」

據《亞述政策中心》報導,過去安嘉華店家更換執行無須繳交費用,因此,新政策實施受到批評不公平。安嘉華居民約6萬人,其中8成是基督徒並屬於加色丁禮天主教會,當地也被認為是庫德自治區內最後一個基督徒地區。

這項針對基督徒商家的新政策也是最新針對基督徒的歧視作法。當地財產交易的資本收益也是全區最高,居民指出,且當地課稅高達10%,但其他地區僅有6%。

對此,國際基督教關懷代表伊凡絲表示,「數十年來,伊拉克基督徒就遭到歧視性政策迫害,如今這些作法等於進一步確認基督教信徒是二等公民的想法。」安嘉華店家也指出,政府以各種歧視性作法已造成民眾恐慌與難過,例如依政治傾向拒絕發給店家許可、要求店家呈列政府功績以及店家經常受到政治警察「庫德族安全情報局」(Asayish)的騷擾。

【更多精采內容,詳見 】