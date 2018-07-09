北約峰會在即 川普訪歐並會普丁

2018-07-09 14:48 台灣醒報 記者李辰瑜╱台北報導



北約高峰會在即，外界預估防衛開支將成美國與歐洲盟國爭執焦點。取自維基百科 分享 facebook 美國總統川普將於10日展開為期一周的歐洲訪問。他將先前往布魯塞爾出席北約峰會，隨後前往英國，與首相梅伊就安全事宜展開會談。最後抵達赫爾辛基，與俄國總統普丁舉行美俄高峰會。專家擔心，川普假如對俄談判過度讓步，恐損害美國與歐洲盟國的關係。

防衛開支成焦點

根據《美聯社》報導，川普將於10日展開為期一周的訪歐行程。川普此次訪歐行程將停留於比利時、蘇格蘭和英格蘭，最後於赫爾辛基與俄國總統普丁展開高峰會。外界認為，11日召開的北約峰會上，防衛開支的負擔將成為美國與歐洲盟國爭執的焦點。

川普上任以來，美國與歐洲國家在北約防衛支出分配的議題上無法達成共識。川普曾多次批評，北約的歐洲盟國沒有承擔足夠的防衛義務。不僅是因為美國承擔了北約將近70%的防衛開支，而且歐洲盟國沒有履行2014年威爾斯峰會上，各國國防預算應達年度GDP2%的承諾。

川普於上周出席蒙大拿州的一場集會時宣稱「我告訴北約：『你們必須開始付錢』，美國不會再幫你們處理好所有事情！」川普更將矛頭指向德國總理梅克爾，批評德國在強化歐洲防衛上做得不夠積極。「妳知道的，安琪拉，我不能向你保證。我不知道透過保護妳，我們得到了多少保護。」

事實上，川普人還未抵達英國，倫敦已經爆發群眾示威。《衛報》報導，由於預估會面臨群眾抗議，川普的英國行將會避開倫敦。他會在蘇格蘭停留兩天，然後在牛津郡的布倫海姆宮與女王和首相梅伊舉行晚宴。

憂對俄過度讓步

根據《路透社》報導，兩名北約官員透露，最糟糕的情況是川普宣布從波羅的海國家撤軍，作為向普丁示好的舉動。因為比起集體的外交決策，川普更仰賴個人直覺以及與大國領袖的私人情誼。

川普被指控於競選期間得到俄國的幫助，儘管川普否認這一指控。川普會試圖改善與俄羅斯的關係。而對普丁來說，最理想的結果是美國軍事力量完全撤離歐洲，以及獲得美國對俄羅斯合併克里米亞的承認。

【更多精采內容，詳見 】