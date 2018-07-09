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影／西日本暴雨成災 逾百人罹難、87人下落不明

2018-07-09 13:13聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

日本中西部地區遭到罕見連日暴雨侵襲，根據日本每日新聞報導，已知至少有105人喪命，87人下落不明。此外還有上千人受困，預計死亡人數恐持續攀升，日本當局也緊急出動5萬4000人及41架直升機，投入救災工作。

日本首向安倍晉三8日下令設置「非常災害對策本部」，這是繼2016年熊本大地震後再度設立；安倍強調，救災是跟時間賽跑，政府各單位需盡全力搶救災情，協助民眾避難。

這波數十年罕見的災害，在廣島、岡山和愛媛縣等地造成嚴重災情，日本氣象廳截至8日為止的72小時內，在14個府縣高達93個觀測站，紀錄到破紀錄降雨量，其中岐阜縣中部關市為最多，降雨量高達742毫米。瞬間強降雨導致河水氾濫，沖垮橋梁和圍提，重創陸路交通，有部分村落因此與外面隔絕，日本西半部地區鐵路也因此暫停服務。岡山縣倉敷市更有超過1000人，因潰堤河水淹沒家園，爬上屋頂避難反受困，只能等待直升機和橡皮艇救援。

日本總務省消防廳表示，截至8日下午3時，20府縣的災民收容中心共有3萬250人暫時棲身，受損住宅超過3000棟，19縣多達260萬戶、共590萬人接到疏散命令或建議；根據「共同社」報導，共有160萬人聽從勸告撤離家園。

日本氣象廳原本針對11府縣發布的大雨特別警報，將在今天下午3時之前全面解除。雖然如此，日本氣象廳仍然呼籲民眾要提高警覺，因為包括沒被發布大雨特別警報的地區在內，仍可能會發生土石流災害，千萬不可因為警報解除，就掉以輕心。

日本西部連續多日破紀錄降雨，引發土石流、潰堤等嚴重災情，死傷人數不斷攀升，目前已...
日本西部連續多日破紀錄降雨，引發土石流、潰堤等嚴重災情，死傷人數不斷攀升，目前已知有105人不幸喪命。美聯
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直升機岡山雨量

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