梅伊提自由貿易區 惹毛硬脫歐派

2018-07-09 10:01 中央社 倫敦9日專電



英國首相梅伊(左)與德國總理梅克爾(右)。美聯社 分享 facebook 英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐政策不夠強硬，惹毛硬脫歐派，英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）今天晚間宣布請辭下台。

梅伊的脫歐計畫數天前才剛獲得內閣支持，然而支持脫歐人士認為這項計畫不夠強硬。戴維斯隨後於今天深夜宣布辭職。

英國廣播公司（BBC）報導，戴維斯在辭職信中告訴梅伊，依照目前的政治趨勢和策略，英國要脫離歐盟單一市場「似乎越來越不可能」，他認為政府的談判方向，只會讓歐盟要求英國做出更多讓步。

梅伊澤表示，這是內閣6日達成的協議，她不認同戴維斯的解讀。她表示很「難過」戴維斯要請辭，但「真誠感謝他過去的付出，替脫歐打造雛形。」

梅伊6日在位於契克斯（Chequers）的鄉間官邸進行12小時會議後，說服內閣內閣支持她的計畫，脫歐後要在歐盟內為產業和農產品設立一個「自由貿易區」。

唐寧街表示，這項計畫象徵「實質性進展」，將解決敏感的邊境問題。梅伊接受訪問時說：「我認為這項提案對英國和歐盟都好，我很期待獲得正面回應。」BBC政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析，梅伊選擇了「靠邊站」，和歐盟保持親近關係，但這會激怒許多脫歐派。

69歲戴維斯可以說是負責政治圈最艱難的工作，代表英國和歐盟談判脫歐事宜。

雖然脫歐大臣這份工作有點突如其來，但戴維斯身為長期的疑歐主義者，仍抓住這個機會。在大眾面前，他也不像同樣疑歐的外務大臣強生（Boris Johnson）給梅伊難堪。

然而，戴維斯也曾引發爭議。去年7月他到布魯塞爾和歐盟進行首次實質談判時，曾經因為一張照片遭到網友揶揄。

當時戴維斯與歐盟首席談判代表巴尼耶（MichelBarnier）分別帶了2名副手進行談判，但在那張照片中，歐盟談判代表面前放了厚厚一疊資料，戴維斯面前則是空空如也，被批評似乎毫無準備。

他曾經告訴倫敦廣播公司（LBC ）：「我的工作需要什麼特質？我不需要特別聰明，我不需要知道那麼多，我只要保持冷靜。」