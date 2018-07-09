抗議脫歐不夠硬 英脫歐大臣戴維斯閃辭

2018-07-09 08:42 中央社 倫敦8日專電



負責英國脫離歐盟談判事務的脫歐大臣戴維斯（David Davis），今日晚間宣布請辭。美聯社 分享 facebook 抗議英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐政策不夠強硬，負責英國脫離歐盟談判事務的脫歐大臣戴維斯（David Davis），今日晚間宣布請辭。

梅伊的脫歐計畫數天前才剛獲得內閣支持，然而支持脫歐人士認為這項計畫不夠強硬。戴維斯隨後於今天深夜宣布辭職。

挺脫歐人士認為，戴維斯的辭職決定「非常有原則、且勇敢」。

保守黨議員包恩（Peter Bone）表示，戴維斯「做了正確的事。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示：「戴維斯在這個關鍵時刻辭職，顯示梅伊一點權威也沒有，也無力率領脫歐。她的政府一片混亂，如果她戀棧位置，顯然是為了自身利益，而不是為了替國家人民服務。」

英國廣播公司（BBC）報導指出，關於戴維斯可能辭職的傳言已經傳了數個月，現在謠言終於成真。戴維斯對於政府的不滿並不是秘密，然而在梅伊和內閣達成了較寬鬆的脫歐計畫後，他終於忍無可忍。

戴維斯今天到首相官邸會談後表示，他毫無選擇只得辭職，預料至少會有另一名閣員將和他從脫歐部門一同進退。

儘管戴維斯的辭職並不令人意外，但令人質疑梅伊政府的脫歐策略。梅伊預計明天和下議院以及工黨議員商討她的脫歐計畫。

雖然戴維斯本人尚未針對他的辭職發表評論，但是戴維斯幕僚傑克森（Stewart Jackson）的妻子、每日快報（Daily Express）記者歐葛雷迪（Sarah O’Grady）在推特上表示：「DD（戴維斯）認為他不能出賣自己的國家。」

BBC政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）在推特表示，據她了解，戴維斯今天稍早在唐寧街10號會談後很「憤怒」，無法繼續擔任職務。

她也推估，環境大臣戈夫（Michael Gove）最有可能繼任脫歐大臣。

部分支持留歐的人則趁機表示，戴維斯的辭職顯示英國需要第二次公投。親歐的自由民主黨呼籲民眾連署請願，他們表示：「戴維斯的辭職，更顯示保守黨的脫歐是一團混亂。我們應有最後選擇權來對這場混亂發聲，選擇留在歐盟。」