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英脫歐大臣戴維斯辭職 英鎊收斂漲幅

2018-07-09 07:01經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

英國執政黨高層會議上周五剛通過符合企業界利益的「軟脫歐」計畫，不料脫歐大臣戴維斯竟宣布辭職，英鎊應聲收斂漲幅。

脫歐事務部已證實戴維斯已辭職。

保守黨高層通過「英國─歐盟自由貿易區」計畫，使英國與歐盟單一市場及關稅同盟維持密切連繫，英鎊兌美元應聲上漲，如今戴維斯辭職，英鎊可能受創。

戴維思
戴維思
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