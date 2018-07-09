海地首都暴亂第3天 不法分子乘機搶劫商店

2018-07-09 05:43 中央社 太子港8日綜合外電報導



油價飆漲引發暴亂2天後，海地首都太子港（Port-au-Prince）今天依然混亂，抗議者封阻街道，不法分子乘機搶劫、焚燒和破壞商店，許多商店已連續第3天大門緊閉不作生意。

海地政府雖已宣布暫停調漲油價，但是情勢依然不平靜。

至少3人在6日的抗議中喪生。警方表示，今天在太子港狄馬斯（Delmas）街頭發現4具屍體。但是，警方並未說明是否和抗議行動有關。

由於情勢依然混亂，美國駐太子港大使館告誡美國公民不要外出。