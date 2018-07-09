土耳其西北部火車出軌 數人傷亡

2018-07-09 01:59 中央社 伊斯坦堡8日綜合外電報導



土耳其媒體報導，土國西北部今天發生火車出軌意外，造成數人死亡和受傷。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，意外發生地區靠近希臘邊界，共有5節車廂出軌。列車上載有超過300名乘客，準備前往伊斯坦堡。

電視畫面顯示，救難人員步行抵達出事現場，進行搶救。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導指出，出軌意外是因一座橋梁坍塌造成。