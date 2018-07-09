親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

龐培歐：北韓棄核前 繼續制裁

2018-07-09 00:36聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

在結束平壤行後，美國國務卿龐培歐（左）八日在日本首相官邸會見日相安倍晉三（右）。...
在結束平壤行後，美國國務卿龐培歐（左）八日在日本首相官邸會見日相安倍晉三（右）。 （美聯社）
分享

對於北韓指責美方提出「強盜性的無核化要求」一事，美國國務卿龐培歐八日回應說，他的第三次平壤行正取得成果，但誓言將繼續制裁北韓，直到北韓履行領導人金正恩的棄核承諾為止。

北韓官方朝中社指責美方在這次會面中的態度「令人遺憾」。報導中說，七月廿七日是韓戰停戰六十五周年，北韓提議趁此時機發表宣言正式結束韓戰，但美方卻提出「各種條件和藉口」拖延。報導中也對美方重提完全、可驗證和不可逆的非核化，表示不滿。文中雖批評這次會議，卻避免抨擊美國總統川普，還表示「仍對川普總統保持充分信心」。

美聯社報導，龐培歐表示，「若這些要求像強盜，那全世界就是強盜」，並指聯合國安理會的許多決議都要求北韓棄核及結束彈道飛彈計畫，「有的人在會議後做出了離譜的發言。若我在意這些媒體報導，我會瘋掉。」

龐培歐在東京會晤日韓外長後表示，為期兩天的平壤談判富有成效，並本著誠意進行，但在北韓提出尖銳批評後，他承認無核化的目標很難，還有很多工作要做。

龐培歐並說，「前方道路將是艱難和富有挑戰性的，我們知道批評者會盡量貶低我們取得的成就」，並稱跟北韓高官進行的為期兩日會談「取得進展」，包含一場「有關後續步驟的詳細和實質討論」。

雙方討論事宜包括成立驗證北韓無核化的工作小組，以及討論韓戰期間陣亡美國士兵遺體返還事宜。

龐培歐還試圖消除外界認為川普政府放棄要求北韓完全棄核的看法，稱北韓瞭解無核化必須「完全」和「受到驗證」，但他認為，到目前為止取得的進展並不意味著要鬆綁制裁，「雖然我們對這些談判的進展感到鼓舞，但單靠進展並不能成為鬆綁制裁的理由」。

美國前亞太助卿羅素則稱此挫折是可預期的，並警告川普說，跟北韓談判將曠日持久，沒他想得容易。

北韓強盜金正恩

相關新聞

日豪大雨 81死逾50失蹤

2018-07-09 00:36

文在寅訪印度新加坡

2018-07-09 00:01

北韓去核 增添變數

2018-07-09 00:01

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

2018-07-08 18:29

美朝談判誰說真話？北韓嗆美「惡霸」 恐動搖去核意願

2018-07-08 15:59

川普還未到北約峰會 布魯塞爾街頭先抗議

2018-07-08 15:55

川普砲轟軍費分攤不均 北約加速提高防衛能力

2018-07-08 15:54

日本豪雨奪65命 民眾：災區成汪洋

2018-07-08 15:03

挺難民 德國數千人上街反歐盟移民政策

2018-07-08 14:36

無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 14:34

日豪雨肇56人死 蔡總統推特致意

2018-07-08 14:34

國務院：川普未送金正恩火箭人光碟

2018-07-08 13:24

北約？ 普亭？ 歐盟憂川普下周會面選錯邊

2018-07-08 13:22

泰北洞穴救援行動 每1受困童有2潛水員引導撤離

2018-07-08 13:13

北韓嗆美提流氓要求 雙邊和平進程生變

2018-07-08 13:05

交換城市發展經驗 世界城市峰會開幕

2018-07-08 12:53

日本大雨釀災 安倍：救災是跟時間賽跑

2018-07-08 12:19

大雨重創西日本 國宴酒瀨祭也受災

2018-07-08 12:01

普吉船難 泰國海軍深海打撈遺體

2018-07-08 12:01

科技部次長訪英 洽談大英圖書館合作

2018-07-08 11:32

大雨肆虐 日本投入5.4萬人41直升機救災

2018-07-08 10:54

澳洲號召全民參與研究海洋塑膠垃圾

2018-07-08 10:44

科技部與英國家研究創新局 首次雙邊論壇

2018-07-08 10:24

準備救人？泰國疏散少年足球隊受困岩洞區

2018-07-08 09:26

和大陸錢鬥！這兩國驚被挖牆角 狠砸重金穩地盤

2018-07-08 09:00

慶祝英格蘭進四強 球迷嗨翻轟炸IKEA

2018-07-08 08:41

美朝去核談判 北韓：令人遺憾

2018-07-08 00:26

日豪雨成災 至少51死

2018-07-08 00:14

印度猛虎出柙 看見莫迪的野心

2018-07-04 14:26

記取教訓 德國不讓種族主義復辟

2018-07-04 08:58

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

泰國岩洞水位大降30公分 受困13人可能徒步出洞

2018-07-08 12:30

馬斯克建議「迷你潛艇」救泰國受困少年足球隊

2018-07-08 08:46

慶祝英格蘭進四強 球迷嗨翻轟炸IKEA

2018-07-08 08:41

和大陸錢鬥！這兩國驚被挖牆角 狠砸重金穩地盤

2018-07-08 09:00

救援受困洞穴小球員 泰軍方：不久會再有4男孩走出來

2018-07-08 20:57

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

2018-07-08 18:29

泰國岩洞救援行動開始 最快今晚出洞

2018-07-08 11:55

準備救人？泰國疏散少年足球隊受困岩洞區

2018-07-08 09:26

中國自認將遭美國全面遏制 勢不可逆

2018-07-08 10:54

泰媒稱2名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

2018-07-08 19:27

沒走協商老路 中國轉而迎戰美國關稅制裁

2018-07-08 19:44

影／泰國當局展開救援 陸女網友：受困教練是我弟弟

2018-07-08 17:47

泰國洞穴營救行動 4獲救男孩狀況非常良好

2018-07-08 23:26

好兆頭 首位被救泰國足球少年名吉祥

2018-07-08 22:44

日本豪雨奪65命 民眾：災區成汪洋

2018-07-08 15:03

英格蘭十字旗源自熱那亞 市長要求英女王付247年版稅

2018-07-08 15:23

來搶功！川普讚揚泰洞穴救援行動 吹噓美國提供的協助

2018-07-08 22:59

泰國洞穴救援大進展！最快今晚救出第一批少年

2018-07-08 13:06

「16+1」峰會召開 中國拉歐打貿易戰

2018-07-08 14:34

BBC：2獲救男孩乘直升機飛往清萊市中心

2018-07-08 20:40

泰北洞穴救援行動 每1受困童有2潛水員引導撤離

2018-07-08 13:13

IMF：中美貿易戰 歐盟團結則握好牌

2018-07-08 09:47

提供變性手術、大麻 美國飼主砸2.1兆元寵毛小孩

2018-07-08 08:03

與家長討論後 潛水救援泰國少年行動展開

2018-07-08 13:05

無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 14:34

iPhone用OLED 傳這家廠商異軍突起

2018-07-08 12:01

獨食人口增多 英Tesco超市推出更多樣1人份餐食

2018-07-08 09:50

泰國地方官員稱2獲救男孩正接受體檢 尚未送醫

2018-07-08 20:23

美朝談判誰說真話？北韓嗆美「惡霸」 恐動搖去核意願

2018-07-08 15:59

澳洲裔市長槓白宮 成功獲准降半旗追悼遇害記者

2018-07-08 09:33

「豪華露營」新體驗 在紐約住狩獵營帳欣賞曼哈坦夜景

2018-07-08 12:25

營救泰北受困師生 當局令媒體淨空以利救援

2018-07-08 10:40

北韓嗆美提流氓要求 雙邊和平進程生變

2018-07-08 13:05

日豪雨肇56人死 蔡總統推特致意

2018-07-08 14:34

美中貿易戰 業者憂耶誕採購旺季中槍

2018-07-08 22:35

大雨肆虐 日本投入5.4萬人41直升機救災

2018-07-08 10:54

油價飆漲引發暴亂 海地宣布暫停調漲油價

2018-07-08 08:04

大雨重創西日本 國宴酒瀨祭也受災

2018-07-08 12:01

豪雨重創西日本 至少85死6昏迷58人失聯

2018-07-08 23:21

澳洲號召全民參與研究海洋塑膠垃圾

2018-07-08 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top