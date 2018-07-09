龐培歐：北韓棄核前 繼續制裁

2018-07-09 00:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／綜合報導



在結束平壤行後，美國國務卿龐培歐（左）八日在日本首相官邸會見日相安倍晉三（右）。 （美聯社） 分享 facebook

對於北韓指責美方提出「強盜性的無核化要求」一事，美國國務卿龐培歐八日回應說，他的第三次平壤行正取得成果，但誓言將繼續制裁北韓，直到北韓履行領導人金正恩的棄核承諾為止。

北韓官方朝中社指責美方在這次會面中的態度「令人遺憾」。報導中說，七月廿七日是韓戰停戰六十五周年，北韓提議趁此時機發表宣言正式結束韓戰，但美方卻提出「各種條件和藉口」拖延。報導中也對美方重提完全、可驗證和不可逆的非核化，表示不滿。文中雖批評這次會議，卻避免抨擊美國總統川普，還表示「仍對川普總統保持充分信心」。

美聯社報導，龐培歐表示，「若這些要求像強盜，那全世界就是強盜」，並指聯合國安理會的許多決議都要求北韓棄核及結束彈道飛彈計畫，「有的人在會議後做出了離譜的發言。若我在意這些媒體報導，我會瘋掉。」

龐培歐在東京會晤日韓外長後表示，為期兩天的平壤談判富有成效，並本著誠意進行，但在北韓提出尖銳批評後，他承認無核化的目標很難，還有很多工作要做。

龐培歐並說，「前方道路將是艱難和富有挑戰性的，我們知道批評者會盡量貶低我們取得的成就」，並稱跟北韓高官進行的為期兩日會談「取得進展」，包含一場「有關後續步驟的詳細和實質討論」。

雙方討論事宜包括成立驗證北韓無核化的工作小組，以及討論韓戰期間陣亡美國士兵遺體返還事宜。

龐培歐還試圖消除外界認為川普政府放棄要求北韓完全棄核的看法，稱北韓瞭解無核化必須「完全」和「受到驗證」，但他認為，到目前為止取得的進展並不意味著要鬆綁制裁，「雖然我們對這些談判的進展感到鼓舞，但單靠進展並不能成為鬆綁制裁的理由」。

美國前亞太助卿羅素則稱此挫折是可預期的，並警告川普說，跟北韓談判將曠日持久，沒他想得容易。