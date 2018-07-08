豪雨重創西日本 至少85死6昏迷58人失聯

2018-07-08 23:21 中央社 東京8日專電



以西日本為主的地區連日受到豪雨的影響，土石流、河川氾濫、潰堤導致廣島、岡山、愛媛縣災情嚴重，已知至少85人死亡、6人傷重昏迷、58人失聯。

日本放送協會（NHK）報導，受到記錄性豪雨的影響，已知廣島縣死者有37人、愛媛縣21人、岡山縣13人、山口縣3人、京都府4人、福岡縣2人、兵庫縣1人、滋賀縣1人、岐阜縣1人、高知縣1人、佐賀縣1人。

受到土石崩塌等的影響，有6人傷勢嚴重，處於意識昏迷狀態。這包括廣島縣3人、鹿兒島市2人、兵庫縣1人。

另外，因為失聯，不知是否平安的人數至少有58人。這包括廣島縣40人、岡山縣7人、愛媛縣4人、高知縣2人、福岡縣1人、京都府1人、佐賀縣1人、奈良縣1人、大阪府1人。

日本氣象廳原本針對11府縣發佈大雨特別警報，但今天下午3時之前，警報全面解除。包括沒被發佈大雨特別警報的地區在內，很多地方可能發生土石災害，因此氣象廳呼籲民眾要持續提高警覺。

「日本經濟新聞」報導，日本岡山縣倉敷市真備町的小田川堤防潰堤約100公尺，導致有上千人在醫院或建築物的屋頂上等待救援。因為道路受災毀損嚴重，消防隊、自衛隊等持續利用直升機、橡皮艇等展開救援。

愛媛縣宇和島市等地受到土石流的影響，道路嚴重毀損，部分村落與外面隔絕。京都府綾部市有住宅倒塌，現場發現3人死亡。高知縣大月艇也因民宅倒塌，有1名女性死亡。

日本總務省消防廳表示，截至下午3時，20府縣的災民收容中心共有3萬250人暫時棲身。這包括廣島縣1萬1707人、岐阜縣9050人、兵庫縣2791人、岡山縣2481人。

接獲撤離指示或勸告的有19府縣的260萬戶共590萬人。有些民眾躲到非收容中心的設施或親友家，也有民眾因道路淹水嚴重，只能留在自家。

截至下午3時，統計房屋全毀及半毀、淹水等的住宅，愛媛縣1033棟、福岡縣981棟、岡山縣588棟、廣島縣433棟，但受災總損失金額尚未統計完成。