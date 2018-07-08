義大利擬要求歐盟 海上獲救移民請送他處

2018-07-08 23:02 中央社 羅馬8日綜合外電報導



義大利內政部長薩爾維尼今天表示，義大利將要求歐洲聯盟夥伴承諾，將打擊走私和執行邊境管控船隻在海上救援的難民，送到其他國家。

路透社報導，極右派的薩爾維尼（Matteo Salvini）今天在聲明稿中表示，義大利將於12日在奧地利因斯布魯克（Innsbruck）舉行歐洲內政部長會議時，提出這項要求。

義大利於6月1日甫上任的新政府，拒絕讓在利比亞外海救起移民的人道救援船隻入港，使得移民議題重登歐盟議程。