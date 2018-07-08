川普將會北約領袖與普亭 非傳統外交令盟邦不安

2018-07-08 21:41 中央社 華盛頓8日綜合外電報導



美國總統川普本週訪問歐洲。外界擔心，他可能會先搞砸以歐洲防衛為重點的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，然後向北約的主要敵人—俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）讓步。

一名美國高階行政官員表示，前述疑慮來自川普的外交政策採取好戰策略。川普日前對高階幕僚表示，若盟邦不願增加資助北約的經費，他就打算大砍美國對歐洲防衛的支出。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，現任與卸任美歐官員認為，前述私下談話反映，川普對美國政府支持盟邦或擅長集體外交政策的悠久歷史毫不在乎。相反的，川普倚賴個人直覺和與世界領袖建立私交的能力。

不過官員們表示，川普的策略也讓獨裁者大為振奮；普亭就是其中之一，認為川普為了達成協議，會願意寬恕以往的過錯。這讓盟邦和川普最親密的部分幕僚驚恐，擔心川普可能在俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）與持續顛覆烏克蘭等議題上屈服。

儘管川普政府對俄羅斯實施強硬制裁，並驅逐俄國外交官員，川普仍避免公開批評普亭，且兩人預定16日在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）舉行高峰會談。

美國官員表示，川普的前任國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）曾抱怨，「總統認為他能和普亭交朋友」，「我不知道原因何在，或他為何想要這麼做」。

川普的前述策略已腐蝕美國和盟邦之間的關係，後者現在越來越相信，在貿易、北約和外交議題上，川普為了追求短期且可能並不實際的勝利，正逐漸破壞後二戰時期的秩序。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）曾嘲諷川普的「善變自負」，並警告歐洲聯盟（EU）成員國須做好因應「最糟情況」的準備。

川普本人則經常對歐洲領袖表示，他有多麼不喜歡歐盟，還有歐盟有哪些地方「比中國還糟」。

在北約峰會前夕，川普及其團隊釋出混淆不一的訊息。美國駐北約大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison）表示，北約盟邦增加的防衛支出創冷戰結束以來最大增幅。美國駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）則保證，川普會「持續讓俄羅斯為其惡意活動負責」。

川普本人反而強調對盟邦的不滿。他上週在蒙大拿州（Montana）出席一場集會時表示，「我會告訴北約，須開始自己埋單」，「他們在貿易和其他事務…還有北約（議題上）坑殺我們」。他還在活動中為普亭辯護，形容後者「優秀」。

美國多名高階官員表示，川普和加、英、德等國領袖討論貿易等讓他強烈有感的議題時，有時會展現武斷、性急、甚至恃強凌弱的一面；他會主導對話，甚至為了表達自己的論點而打斷對方談話，也不會不好意思。

川普對普亭則採取比較安撫的策略，常把後者當成密友對待。

美國官員表示，川普2017年11月致電普亭，曾詢問後者：「所以您認為我對北韓該怎麼做？」前述部分官員認為，川普向普亭尋求忠告，是出自於天真；此跡象顯示，川普相信，在促使朝鮮半島非核化的議題上，美俄是夥伴。

在北約峰會前夕，歐洲官員密切商討如何避免重蹈6月七大工業國（G7）高峰會的覆轍。當時川普不但遲到早退，還拒絕依照慣例和他國領袖一起簽署聯合聲明。