親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

搭訕發傳單少女不成 男持美工刀劃傷頸部

美國務卿促北韓借鏡越南 與美關係正常化

2018-07-08 21:42中央社 河內8日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天呼籲北韓，追隨越南的例子。他說，美國總統川普相信平壤當局可借鏡越南，走向與華府關係正常化及繁榮的道路。

但前提是，北韓領導人金正恩必須掌握這個時機。

路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）在越南首都河內對商業界主管人士演說指出，他希望美國有朝一日與北韓建立如同美越間的夥伴關係。越南也曾與美國長期敵對。

蓬佩奧先前到平壤進行2天的會談，目的在說服金正恩放棄核武，然而卻招致北韓指控他行使「流氓式」外交。

北韓越南金正恩

相關新聞

日本豪雨奪65命 民眾：災區成汪洋

2018-07-08 15:03

美朝談判誰說真話？北韓嗆美「惡霸」 恐動搖去核意願

2018-07-08 15:59

川普還未到北約峰會 布魯塞爾街頭先抗議

2018-07-08 15:55

川普砲轟軍費分攤不均 北約加速提高防衛能力

2018-07-08 15:54

挺難民 德國數千人上街反歐盟移民政策

2018-07-08 14:36

無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 14:34

日豪雨肇56人死 小英推特致意

2018-07-08 14:34

國務院：川普未送金正恩火箭人光碟

2018-07-08 13:24

北約？ 普亭？ 歐盟憂川普下周會面選錯邊

2018-07-08 13:22

泰北洞穴救援行動 每1受困童有2潛水員引導撤離

2018-07-08 13:13

北韓嗆美提流氓要求 雙邊和平進程生變

2018-07-08 13:05

交換城市發展經驗 世界城市峰會開幕

2018-07-08 12:53

日本大雨釀災 安倍：救災是跟時間賽跑

2018-07-08 12:19

大雨重創西日本 國宴酒瀨祭也受災

2018-07-08 12:01

普吉船難 泰國海軍深海打撈遺體

2018-07-08 12:01

科技部次長訪英 洽談大英圖書館合作

2018-07-08 11:32

大雨肆虐 日本投入5.4萬人41直升機救災

2018-07-08 10:54

澳洲號召全民參與研究海洋塑膠垃圾

2018-07-08 10:44

科技部與英國家研究創新局 首次雙邊論壇

2018-07-08 10:24

準備救人？泰國疏散少年足球隊受困岩洞區

2018-07-08 09:26

和大陸錢鬥！這兩國驚被挖牆角 狠砸重金穩地盤

2018-07-08 09:00

慶祝英格蘭進四強 球迷嗨翻轟炸IKEA

2018-07-08 08:41

美朝去核談判 北韓：令人遺憾

2018-07-08 00:26

日豪雨成災 至少51死

2018-07-08 00:14

瑞士80億美元戰機汰換案 競標大賽啟動

2018-07-07 22:42

泰國普吉島船難38死 18人失蹤續搜救

2018-07-07 20:56

菲律賓副市長被槍殺 本週遇害地方官第3人

2018-07-07 20:54

制定非核時間表 美國務卿稱訪北韓有進展

2018-07-07 20:25

德官員憂 川普普亭峰會後作法與NATO不一致

2018-07-07 20:24

日本千葉外海規模6強震東京有感

2018-07-07 19:55

印度猛虎出柙 看見莫迪的野心

2018-07-04 14:26

記取教訓 德國不讓種族主義復辟

2018-07-04 08:58

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42

北韓稱美朝會議「令人遺憾」 指美片面施壓要求去核

2018-07-07 22:35
看更多

熱門文章

泰國岩洞水位大降30公分 受困13人可能徒步出洞

2018-07-08 12:30

馬斯克建議「迷你潛艇」救泰國受困少年足球隊

2018-07-08 08:46

慶祝英格蘭進四強 球迷嗨翻轟炸IKEA

2018-07-08 08:41

和大陸錢鬥！這兩國驚被挖牆角 狠砸重金穩地盤

2018-07-08 09:00

克魯曼：川普祭出的關稅簡直是「自毀」

2018-07-08 00:21

救援受困洞穴小球員 泰軍方：不久會再有4男孩走出來

2018-07-08 20:57

泰國岩洞救援行動開始 最快今晚出洞

2018-07-08 11:55

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

2018-07-08 18:29

準備救人？泰國疏散少年足球隊受困岩洞區

2018-07-08 09:26

中國自認將遭美國全面遏制 勢不可逆

2018-07-08 10:54

星期人物／一張看球照 約旦王儲意外暴紅

2018-07-08 00:25

北韓稱美朝會議「令人遺憾」 指美片面施壓要求去核

2018-07-07 22:35

泰媒稱2名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

2018-07-08 19:27

南韓女性怒吼 上街要求嚴懲偷拍

2018-07-07 22:49

日本豪雨奪65命 民眾：災區成汪洋

2018-07-08 15:03

美朝去核談判 北韓：令人遺憾

2018-07-08 00:26

美中貿易戰 美開放業者申請關稅豁免

2018-07-08 00:43

英格蘭十字旗源自熱那亞 市長要求英女王付247年版稅

2018-07-08 15:23

影／泰國當局展開救援 陸女網友：受困教練是我弟弟

2018-07-08 17:47

泰國洞穴救援大進展！最快今晚救出第一批少年

2018-07-08 13:06

救出泰北受困師生 指揮官：未來幾天條件理想

2018-07-07 22:43

自美進口恐減半 陸大豆價格看漲

2018-07-07 22:46

「16+1」峰會召開 中國拉歐打貿易戰

2018-07-08 14:34

BBC：2獲救男孩乘直升機飛往清萊市中心

2018-07-08 20:40

泰北洞穴救援行動 每1受困童有2潛水員引導撤離

2018-07-08 13:13

IMF：中美貿易戰 歐盟團結則握好牌

2018-07-08 09:47

美企財報秀 貿易戰衝擊聚焦

2018-07-08 00:13

提供變性手術、大麻 美國飼主砸2.1兆元寵毛小孩

2018-07-08 08:03

無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 14:34

瑞士80億美元戰機汰換案 競標大賽啟動

2018-07-07 22:42

與家長討論後 潛水救援泰國少年行動展開

2018-07-08 13:05

獨食人口增多 英Tesco超市推出更多樣1人份餐食

2018-07-08 09:50

iPhone用OLED 傳這家廠商異軍突起

2018-07-08 12:01

澳洲裔市長槓白宮 成功獲准降半旗追悼遇害記者

2018-07-08 09:33

百健阿茲海默藥報喜 美股周線收紅

2018-07-08 00:13

泰國地方官員稱2獲救男孩正接受體檢 尚未送醫

2018-07-08 20:23

「豪華露營」新體驗 在紐約住狩獵營帳欣賞曼哈坦夜景

2018-07-08 12:25

北韓嗆美提流氓要求 雙邊和平進程生變

2018-07-08 13:05

美朝談判誰說真話？北韓嗆美「惡霸」 恐動搖去核意願

2018-07-08 15:59

營救泰北受困師生 當局令媒體淨空以利救援

2018-07-08 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top