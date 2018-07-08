美國務卿促北韓借鏡越南 與美關係正常化

2018-07-08 21:42 中央社 河內8日綜合外電報導



美國國務卿蓬佩奧今天呼籲北韓，追隨越南的例子。他說，美國總統川普相信平壤當局可借鏡越南，走向與華府關係正常化及繁榮的道路。

但前提是，北韓領導人金正恩必須掌握這個時機。

路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）在越南首都河內對商業界主管人士演說指出，他希望美國有朝一日與北韓建立如同美越間的夥伴關係。越南也曾與美國長期敵對。

蓬佩奧先前到平壤進行2天的會談，目的在說服金正恩放棄核武，然而卻招致北韓指控他行使「流氓式」外交。