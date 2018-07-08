德國媒體：中國間諜滲透德國會

2018-07-08 21:41 中央社 柏林8日專電



德國媒體報導，中國間諜近來積極滲透外國國會，一名德國議員差點落入圈套，德國情報機構警告國會和政府機關，提防中國情報人員的大規模滲透。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）6日報導，一名自稱姓王的男子，兩年前開始接觸一位負責外交政策的基督教民主黨（CDU）議員，答應給他3萬歐元（約新台幣107萬元）酬勞，交換對德國政治的「分析」，直到德國聯邦憲法保護局（BfV）介入，告訴這位議員王先生的真實身分時，雙方才結束互動。

聯邦憲法保護局直屬內政部，是德國3大情報單位之一，任務是保密防諜。

報導說，包括王先生在內，中國國家安全部在社群網路LinkedIn至少有500個假帳號，專門用來接觸德國各界人士，目標是邀請對方訪問中國，伺機在手機和筆記型電腦植入病毒。

以往歐美國家處處提防俄羅斯的滲透和駭客攻擊，現在有把焦點轉到中國的趨勢，尤其是提防中國對國會的滲透。

德國聯邦總理府一位官員說，俄國間諜只想製造混亂，沒有特定目標，反觀中國在意的是長期的影響力，因此「威脅也更大」。

一位德國情報高層官員表示，相較於俄羅斯特工的謹慎，中國特工的特點是「不知節制、莽撞」。

威脅尤其來自中國情治單位的規模。據德國聯邦情報局（BND）估計，中國情報人員的人數超過100萬人，隨著中國在外交上追求霸主地位，這些資源最近開始用在國外的間諜行動，將目標指向議員。

聯邦憲法保護局局長馬森（Hans-Georg Maasen）因此警告，提防中國「對國會、聯邦部會和公務機關的大規模滲透」。