日本大雨受災範圍廣 短時間難掌握災情

2018-07-08 18:45 中央社 東京8日綜合外電報導



日本連日降下破紀錄大雨，特別是西日本不少地區受到重創。雖然日本政府成立相關對策本部，試圖掌握災情全貌，但受災範圍太廣，目前仍有不少地區無法得知確切受災情況。

因應日本各地受到大雨肆虐造成嚴重災情，日本政府基於災害對策基本法規定，在日本時間上午8時設置「非常災害對策本部」，這是繼2016年4月熊本大地震後再度設置。

日本經濟新聞報導，大雨肆虐西日本造成嚴重災情，日本政府相關單位急欲掌握確切災情。國土交通省跟農林水產省都成立對策本部因應，不過，這次受災區域太廣，要能掌握災情全貌仍需要花不少時間。

國土交通省為因應隨之而來的高溫，正準備設置臨時住宅及公營住宅，在重新整理家園時能提供災民棲身之所，並派遣500人以上的緊急災害對策派遣隊赴災區。

時事通訊社報導，國土交通省表示，大雨帶來的土石流及淹水災情，目前至少造成JR西日本等鐵道公司共23條路線受損。

農林水產省雖然已開設災害對策本部，但由於受災範圍實在太廣，目前仍有不少地區無法得知確切的受災情況。

農林水產大臣齋藤健指示，相關官員須盡速掌握災情。

農林水產省表示，6日下午就已收到15個道縣通報的災情報告，受災財損約為13億9000萬日圓（約新台幣3億8300萬元），隨著災情擴散，未來受災財損金額恐持續增加。

共同社報導，總務省消防廳等單位指出，截至今天上午，仍有40人生死不明；北陸地區到九州地區的23個府縣，總計有190萬個家庭、約430萬人接到避難指示或避難勸告。

日本放送協會（NHK）報導，廣島縣不少縣道與高速公路受到大雨侵襲而中斷，各地已湧現塞車潮；由於明天就是正常上班上學的日子，廣島縣警方呼籲，民眾出門盡量搭乘大眾交通工具，減少自行開車，避免發生嚴重塞車造成交通混亂。