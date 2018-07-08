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大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

2018-07-08 18:29中央社 東京8日綜合外電報導

日本大雨釀災。 美聯社
日本大雨釀災。 美聯社
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日本連日降下破紀錄大雨，重創西日本地區，死亡人數持續增加，但由於災情匯整不易，日本各媒體都自行統計死亡等人數，目前已知逾70人不幸罹難。

日本官方上午公布統計，共48人不幸喪生、28人無呼吸心跳，另有7人下落不明。

日本放送協會（NHK）統計，截至日本時間晚間6時30分，全日本已有72死亡、7人重傷，另外有63人生死未卜。

死亡的72人大多數在西日本，廣島縣內各主要城市加總共有32人不幸罹難；愛媛縣各城市共有20人不幸喪生；另外在岡山縣、山口縣、京都府、岐阜縣、滋賀縣、兵庫縣、高知縣、福岡縣，不幸喪命的共有20人。

受到土石崩落等原因，廣島市、東廣島市、鹿兒島市及京都府綾部市，合計7人受到重傷。

雖然各地消防單位持續進行救災工作，但由於難於確認相關動態，目前無法得知災情全貌。

讀賣新聞自行統計指出，截至今天中午，日本11府縣共有68人不幸罹難，另在9個府縣至少有52人下落不明；岐阜縣、高知縣及鹿兒島縣都發現新的罹難者，光是在廣島縣就有27人死亡，愛媛縣也有18人喪命。

共同社報導指出，目前死亡人數為67人；朝日新聞報導，有62人不幸罹難、66人生死未卜。

廣島京都

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