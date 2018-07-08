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暴亂已釀220死 尼加拉瓜總統仍拒提前大選

2018-07-08 17:19中央社 尼加拉瓜馬納瓜7日綜合外電報導

尼加拉瓜4月18日爆發抗議浪潮至今，已造成220多人死亡。但尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）今天仍不願妥協，拒絕反對派抗議人士的提前大選要求。

奧蒂嘉在集會上對支持者說：「規則是由人民以共和國憲法明定的。你不能因為一群圖謀政變者突發奇想，就要求一夕間改變。」

具影響力的天主教主教正試圖斡旋政府與反對派對話，以終結重創尼國的抗議活動及政府鎮壓行動。

天主教教會曾提議將2021年的大選提前至明年3月，72歲的奧蒂嘉之前對此保持沉默。

調解委員會5日表示，他們將於9日上午10時召開新一輪會談。

奧蒂嘉曾是左翼游擊隊領袖，1979年人民起義成功推翻蘇慕薩（Anastasio Somoza）的獨裁統治，他趁勢而起於1979到1990年長期掌權，2006年11月再度贏得大選，並兩度連任，如今民眾卻上街抗議，要求他下台。

維權人士指控他和第一夫人、副總統穆利優（Rosario Murillo）聯手建立獨裁政權，任人唯親，以殘暴手段鎮壓異己。

奧蒂嘉說：「我們將看看人民是否會將票投給這些圖謀政變者，過去幾週他們發動這麼多暴力事件。」

他強調：「時候到了就會舉行選舉。萬事皆有時序。」

尼加拉瓜

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