川普砲轟軍費分攤不均 北約加速提高防衛能力

2018-07-08 15:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合7日電



北約峰會即將在布魯塞爾舉行，華爾街日報報導，面對美國總統川普對成員國有關軍費分攤不均的指責，以及對俄羅斯的擔憂，反而加速提升這個軍事聯盟的自身防衛能力。

川普曾多次公開及私下批評北約盟國沒有承擔足夠的軍事開支，沒有充分分擔防衛歐洲的費用。然而，一個明顯的跡象是，北約準備部署的軍隊人數正在增加，相應的準備工作也在提高。

正在進行軍事演習的北約，展示出它有能力迅速動員部隊，將一國軍隊置於另一國家指揮之下，加速融合一體化；同時也在努力改善基礎設施，例如道路及橋梁，以作為軍事設施的後援。

北約估計，在年底前，會有八個成員國在實現其增加軍事開支的目標，而整體最少有16 個成員國可以達標。而實際上，北約的歐洲成員國去年的防務開支，已達到2010年以來的最高水平。美國駐北約大使哈奇森(Kay Bailey Hutchison)也認為，北約正朝正確的方向邁進。

另外，這個為應對前蘇聯威脅而建立的軍事聯盟，也正在努力適應俄羅斯最近採用的新型混合戰和非對稱作戰戰術。

此外，北約也加強與歐盟的合作。 這兩個聯盟希望提高北約部隊於和平時期，在歐洲各地移動的能力，並確保歐盟成員國在北約之外的安全。

最近幾個月，北約成員國同意擴大聯盟的指揮結構，並確保有足夠的待命部隊，隨時出動。 同時在川普的壓力下，北約部隊還將在打擊恐怖主義方面發揮更大的作用。

然而，令人擔憂的是，川普上台後，北約的軍事能力正在加強的同時，其政治凝聚力卻在逐漸消退。

前捷克駐北約大使，現在是智庫歐洲卡內基(Carnegie Europe)負責人的瓦拉西克(Tom Valek)表示，現在的北約沒有像川普上任前那麼團結，「這顯然也削弱了它的威懾力。」