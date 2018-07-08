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美朝談判誰說真話？北韓嗆美「惡霸」 恐動搖去核意願

2018-07-08 15:59世界日報 編譯陳韻涵／綜合7日電

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)此次訪問北韓並未見到北韓國家領導人金正恩(Kim Jong Un)，卻仍稱雙方談判很有「建設性」；龐培歐的說法遭北韓外交部「打臉」，直指華府「片面且惡霸(gangster-like)的棄核要求」「極度令人遺憾」，恐動搖無核化意願且提高戰爭風險。

雙方看法分歧在金正恩此次拒見龐培歐時，即可略見端倪；龐培歐此前兩度訪朝都有見到金正恩，此次則僅與勞動黨中央委員會副委員長金英哲(Kim Yong Chol)會談並共進工作晚餐。

龐培歐7日結束兩天的訪問北韓行程，搭機往東京前表示，雙方以「善意」為基礎，且在多個重要範疇上取得進展，但部分議題仍有待討論。

不過，北韓外交部發言人在龐培歐離開後發表聲明，指華府試圖以單方面施壓的強硬手段，逼使北韓完全棄核。

北韓批評美方此舉違背美朝峰會的精神，稱對話「令人擔憂」，使美朝進入了一個「或許會動搖我們無核化意願的危險階段」。

國務院前北韓政策特別代表尹汝尚(Joseph Yun)說：「這是非常不好的徵兆，我也不清楚，是否已到了雙方磋商的盡頭。」

國務院發言人海瑟‧諾爾特(Heather Nauert)7日否認龐培歐此行讓美朝去核協商蒙塵，並說「還有很多辛苦的工作要做。」國防部12日將就歸還韓戰陣亡美兵遺骸一事，與北韓協商。

尹汝尚分析，北韓顯然認為停止核試已做出妥協，「北韓覺得已提供了什麼，卻未感受到華府提及同等的反饋。」美朝雙方的不信任使美國堅持快速去核且強烈要求入境驗證去核成果；北韓則希望能初步解除制裁並終結韓戰。

華府智庫威爾遜中心(Wilson Center)亞洲計畫主任鄧志強說：「北韓的典型協商策略是，收下美國的妥協，同時透過協商達到他們的承諾。北韓顯然拒絕美國單方面的去核要求，這也是美國必須放棄更多，以取得進展的明確訊息。」

有趣的是，第二日會談伊始，金英哲對龐培歐說：「這不是您首次到訪我們國家，卻是您首度在我國過夜。昨晚睡得可好？」龐培歐答道：「好，好，謝謝您的膳宿招待。」

幾分鐘後，金英哲話鋒一轉，說道「但我們昨日嚴肅地討論非常重要的問題，您可能沒有睡好。」龐培歐答道：「金副委員長，我睡得還行。我們昨日確實有很好的對話，我很感激，並期待今日也能持續協商。」雙方同意就多項議題成立低層級的工作小組。

北韓金正恩國務院

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