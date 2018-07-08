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日豪雨肇56人死 小英推特致意

2018-07-08 14:34台灣醒報 記者李辰瑜╱台北報導

日本西部因連日豪雨災情頻傳，已有56人死亡。(photo by BBC影片截圖)
日本西部因連日豪雨災情頻傳，已有56人死亡。(photo by BBC影片截圖)
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歷史性豪雨釀重大災情！西日本從5日起，遭受連日豪雨侵襲，8個縣淪為重災區。這次豪雨的降雨量為數10年來歷史僅見。連日豪雨夾帶土石流與洪水，造成房屋、橋梁坍塌，已有56人死亡，51受傷、36人失蹤，以及2百萬人流離失所。這也是繼6月日本大阪地震以後，最嚴重的災情。對此，總統蔡英文亦透過推特表達慰問，並承諾隨時提供援助。

歷史性豪雨量

根據《NHK》報導，因為梅雨鋒面滯留，日本西部多個地區包括廣島、愛媛、岡山、京都從5日起均淪為重災區。據悉，豪雨已造成56人死亡，51受傷、36人失蹤，以及2百萬人流離失所。大部分的死亡人數集中於廣島縣。

日本氣象廳表示，本州附近梅雨鋒面侵襲，導致大氣狀態非常不穩定。從九州到近畿、東海北陸一均觀測到歷史性豪雨，僅僅是岐阜縣郡上市就降下超過1000毫米的雨量。部分受災地區的降雨量，甚至比往年7月的平均降雨量還要高2至3倍。

蔡：已做好救援準備

根據《紐約時報》報導，安倍於7日早上的內閣會議上表示「這是我們從未經歷過的歷史級豪雨」。他已經敦促內閣「採取一切行動阻止災情擴大」。內閣官房長官菅義偉表示，政府已經動員48000名自衛隊員投入救援行動，並會視情況擴大救援規模。

面對日本豪雨災情，台灣方面亦密切關注。總統蔡英文7日晚間於推特上以日文發文，對日本災情表達慰問之意。蔡英文表示，台灣也是個經常遭受豪雨襲擊的國家，因此深刻了解災難的嚴重性。「台灣也已經做好準備，提供日本所需要的任何支援。」

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豪雨雨量內閣

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