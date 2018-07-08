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無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 14:34台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

龐培歐8日強調，談判取得成果，但他並未透露談判細節。(photo by Gage...
龐培歐8日強調，談判取得成果，但他並未透露談判細節。(photo by Gage Skidmore via flickr used under CC license)
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北韓無核化談判破局！為了確保北韓落實無核化，美國國務卿龐培歐近日訪問北韓針對其落實的時間表進行談判。龐培歐8日強調，談判「取得建設性成果」，但他並未透露談判細節。當他後腳踏出平壤，北韓官方隨即打槍，表示會談結果「令人遺憾」，美國的要求如同「流氓」一樣，造成兩國之間不信任感擴大，恐讓過去的談判以失敗告終。

美稱會談取得成果

川金會協議因沒有棄核細節，引起外界憂慮北韓無核化遙不可及。但龐培歐曾指出，北韓棄核必須遵守「完全、可驗證、不可逆的無核化」的標準，並預計在2020年前看到北韓有顯著的棄核成果，才會考慮解除對北韓的制裁。他也於6-7日之間三度訪問北韓當局，對無核化時間表進行磋商。

根據《韓聯社》報導，美國國務卿龐培歐8日結束北韓之行，並對北韓無核化及時間的磋商取得了進展。他說，朝美在設定無核化時間表上討論了很久，並「取得了進展，談判極具建設性。」

龐培歐未對無核化時間表的具體內容透露細節。他也並未如外界所料會晤北韓領導人金正恩，而是與北韓勞動黨中央委員會副委員長金與正進行會談，未來無核化談判恐還需要花費更長的時間。

北韓潑冷水嗆美

然而，《CNN》報導指出，北韓對談判潑冷水，稱美國談判態度「令人遺憾」，美國所提出的無核化要求，並沒有建立在川金會的協議基礎上。北韓當地的官媒KCNA發出聲明，如果美國認為，北韓必須接受超出其所能忍受的範圍，美國將犯下嚴重的錯誤，美國的要求反映出其「流氓般」思維。

北韓認為，朝美會談討論的結果「令人擔憂」，美國代表團所提出的「問題」只會擴大兩國之間的不信任感，使戰爭風險升高，讓過去的談判以失敗告終。但白宮、美國國務院都拒絕對北韓聲明發表任何評論。據悉，美國研究人員近日以衛星圖像證實北韓的核武設施正進行升級，但龐培歐卻力保北韓仍然致力於拆除核武設施。

龐培歐強調，朝美會談並沒有偏離川金會所達成的協議，即落實北韓無核化，北韓並沒有毀約，金正恩仍致力於完成無核化。

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北韓川金會金正恩

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