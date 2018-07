無核化談判破局 北韓撂狠話批美

2018-07-08 記者譚有勝╱台北報導



龐培歐8日強調,談判取得成果,但他並未透露談判細節。(photo by Gage Skidmore via flickr used under CC license) 分享 facebook 北韓無核化談判破局!為了確保北韓落實無核化,美國國務卿龐培歐近日訪問北韓針對其落實的時間表進行談判。龐培歐8日強調,談判「取得建設性成果」,但他並未透露談判細節。當他後腳踏出平壤,北韓官方隨即打槍,表示會談結果「令人遺憾」,美國的要求如同「流氓」一樣,造成兩國之間不信任感擴大,恐讓過去的談判以失敗告終。

美稱會談取得成果

川金會協議因沒有棄核細節,引起外界憂慮北韓無核化遙不可及。但龐培歐曾指出,北韓棄核必須遵守「完全、可驗證、不可逆的無核化」的標準,並預計在2020年前看到北韓有顯著的棄核成果,才會考慮解除對北韓的制裁。他也於6-7日之間三度訪問北韓當局,對無核化時間表進行磋商。

根據《韓聯社》報導,美國國務卿龐培歐8日結束北韓之行,並對北韓無核化及時間的磋商取得了進展。他說,朝美在設定無核化時間表上討論了很久,並「取得了進展,談判極具建設性。」

龐培歐未對無核化時間表的具體內容透露細節。他也並未如外界所料會晤北韓領導人金正恩,而是與北韓勞動黨中央委員會副委員長金與正進行會談,未來無核化談判恐還需要花費更長的時間。

北韓潑冷水嗆美

然而,《CNN》報導指出,北韓對談判潑冷水,稱美國談判態度「令人遺憾」,美國所提出的無核化要求,並沒有建立在川金會的協議基礎上。北韓當地的官媒KCNA發出聲明,如果美國認為,北韓必須接受超出其所能忍受的範圍,美國將犯下嚴重的錯誤,美國的要求反映出其「流氓般」思維。

北韓認為,朝美會談討論的結果「令人擔憂」,美國代表團所提出的「問題」只會擴大兩國之間的不信任感,使戰爭風險升高,讓過去的談判以失敗告終。但白宮、美國國務院都拒絕對北韓聲明發表任何評論。據悉,美國研究人員近日以衛星圖像證實北韓的核武設施正進行升級,但龐培歐卻力保北韓仍然致力於拆除核武設施。

龐培歐強調,朝美會談並沒有偏離川金會所達成的協議,即落實北韓無核化,北韓並沒有毀約,金正恩仍致力於完成無核化。

