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北韓嗆美提流氓要求 雙邊和平進程生變

2018-07-08 13:05中央社 東京8日綜合外電報導

經與北韓進行兩天的密集會談後，美國國務卿蓬佩奧稱談判頗有成果。不料他才剛轉赴日本，北韓外交部便怒斥華府提出快速棄核這種如「流氓般」的要求，雙邊和平進程再度生變。

路透社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與日本及南韓對口官員舉行一系列會談。

在與日本外務大臣河野太郎舉行早餐會議前，記者詢問蓬佩奧對於北韓聲明的看法，蓬佩奧並未回應。

北韓官媒中央通信社昨天引述外交部發言人的聲明報導，「這次的高層談判使我們陷入險境，我們不但未鞏固北韓與美國間的信任，反而可能動搖我們堅定不移的棄核決心」。

有若干美國官員私底下暗示，北韓的聲明是一種談判策略。但北韓這兩天祭出戲劇化的友好姿態後，似又回歸傳統強硬立場。

平壤曾表示已摧毀一座核試場，這項讓步當時讓川普盛讚這是和平的勝利。如今北韓哀嘆蓬佩奧無疑不願做出對等妥協。

聲明斥川普片面下令停止美國與南韓的聯合戰爭遊戲只是表面作為，並指美方讓步「具高度可逆性」。

北韓外交部還抨擊美國談判代表「從未提到」以和平條約正式終結1953年的韓戰。

聲明指出，「我們原以為美方會提出與美國北韓領導人峰會及相關會談精神相符的建設性計畫」。

「但是我們是如此天真地盼望，以至容易上當。」

蓬佩奧雖稱這次會議成功，但關鍵是，他並未提供北韓將如何落實「非核化」這項峰會承諾，以換取美國安全保障的任何新細節。

蓬佩奧說：「這些都是複雜的議題，但我們幾乎在所有核心問題上取得進展，若干範疇甚至獲致重大突破，至於其他方面，則有更多的工作要做。」

北韓外交部川普

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