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交換城市發展經驗 世界城市峰會開幕

2018-07-08 12:53中央社 新加坡8日專電

2018年世界城市峰會（WCS）今天開幕，聚集全球上百位城市首長及企業代表出席，台灣有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及澎湖縣等代表出席，交換城市發展經驗。

包括世界城市峰會、新加坡國際水週（SIWW）、新加坡清潔環境峰會（CESS）的三合一峰會，從今天起在新加坡濱海灣金沙會議中心舉行為期5天會議。

台北市政府參事兼國際事務委員會執行長饒慶鈺除代表市長柯文哲參與世界城市峰會外，也參與青年領袖論壇，討論分享創新的意義、隨之而來的挑戰，以及解決對策，盼透過跨領域的腦力激盪過程，形成具體方案計畫。

饒慶鈺也說明台北市運用開放資料（open data）作為市政問題解決方案、智慧城市相關政策、對內的新創產業輔導，以及對外的國際鏈結等。

新北市長朱立倫也會透過這次會議，說明在高齡社會趨勢下，一個好的銀髮政策，必須整合長者的各項需求，提出創新的服務。

他以「新北經驗」為例，強調新北市近年來積極推動的志工時間銀行、免費老花眼鏡、和青銀共居等創新政策，都是從長者的使用需求考量，鼓勵更多長者，參與社會活動，突破以往以照護為主的傳統思維。

桃園市副市長王明德則展示桃園智慧路燈與智慧城市應用成功案例，並以「接受並運用創新思維」及「吸引基礎建設融資」為主題，分享城市創新產業，進行城市交流。

台中市副市長林依瑩則受邀分享台中從2013年獲頒智慧城市首獎殊榮以來，不斷擴大規劃智慧城市相關政策，諸如車牌自動辨識、多卡通感應入場、自動收費系統等，以及說明還有那些其他關鍵要素，能夠確保城市準備迎接「顛覆性創新」，並克服隨之而來的挑戰。

台南市代理市長李孟諺、澎湖縣副縣長林皆興均會參與世界城市峰會，共同探討當前城市治理議題。

另外，在新加坡國際水週部分，經濟部水利署也將率團與會，除安排台灣業者與新加坡相關單位交流外，同時參訪水利設施了解水利產業發展，探尋新南向市場商機。

新加坡澎湖

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