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科技部次長訪英 洽談大英圖書館合作

2018-07-08 11:32中央社 倫敦7日專電

科技部次長蘇芳慶率團訪英，期間造訪大英圖書館，與館長吉亭等會談，尋求強化人文社科領域研究的國際合作。

駐英代表處科技組指出，訪團5日由大英圖書館館長吉亭（Roly Keating）率領策展團隊、研究發展團隊、商業暨智財中心等一級主管接待。雙方除尋求強化人文社科領域研究國際合作外，也對結合扶植新創企業的作法進行瞭解。

吉亭介紹大英圖書館2006年成立的商業暨智財中心，靈感來自於紐約圖書館，目的在協助建立新創企業，至2014年已協助超過40萬人。

策展及研發團隊也介紹運作模式、規模、現有及未來規劃，並與訪團討論未來可能的合作模式，其中特別討論數位典藏計畫及過去與台灣的合作。

訪團介紹科技部在人文社科領域的國際合作機制，期待日後透過積極有效的資訊交換，加強台英合作。

訪團晚間應邀參加英國「皇家學會」（RoyalSociety）240年傳統的夏季晚會Summer Soiree，與會長、2009年諾貝爾化學獎得主羅曼奇須那（Venkatraman Ramakrishnan）、外交部首席科學顧問葛林姆斯（Robin Grimes）等交流，並參觀夏季科展，這是科技部高層首度應邀參加。

圖書館館長諾貝爾

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